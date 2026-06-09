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Yine aynı ilimiz! Koç Holding'e ait bankaya bir saldırı daha

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Diyarbakır'da Koç Grubu'na bağlı Yapı Kredi Bankası'na bu sabah ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce bankanın iki ATM'si kurşunlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkranın ardından şirketin kurumlarına yönelik silahlı saldırlar düzenlendi. Önceki gün Koç Grubu'na bağlı iki ayrı Otokoç şubesine düzenlenen saldırının ardından dün de Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

Diyarbakır'daki Yapı Kredi Bankası'na ikinci silahlı saldırı bu sabah saatlerinde yaşandı. Bankaya ait merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA
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