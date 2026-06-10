Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda patlak veren ve karşılıklı saldırılarla tırmanan sıcak çatışma ortamı, küresel ekonomide deprem etkisi yarattı. Petrol ve dolar fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte artan enflasyon ve faiz endişeleri, güvenli liman olarak görülen altını adeta tepetaklak etti.

KÜRESEL KRİZ ALTINI VURDU: 11 HAFTANIN DİBİ

Çarşamba günü piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert bir satış dalgası yaşandı. Yüzde 2'ye yakın değer kaybeden altın, 23 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test ederek son 11 haftanın dibine demir attı. Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,9'luk sert bir düşüşle 4.178 dolara kadar geriledi.

KAPALIÇARŞI'DA SERT DÜŞÜŞ: GRAM VE ÇEYREK NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki bu sert rüzgar, yurt içi altın piyasasında da doğrudan hissedildi. Kapalıçarşı'dan gelen güncel verilere göre tüm altın türlerinde ciddi değer kayıpları kaydedildi:

Gram Altın: Küresel trende paralel olarak yüzde 1,92 oranında düşüş yaşayan gram altın, 6.260,98 TL seviyesinden işlem görüyor. (Alış: 6.232,47 TL - Satış: 6.289,48 TL)

Çeyrek Altın: Yüzde 1,93'lük günlük değer kaybıyla 10.041,65 TL seviyesine kadar çekildi. (Alış: 9.917,68 TL - Satış: 10.165,62 TL)

Cumhuriyet Altını: Yüzde 1,92 değer kaybederek 41.605,46 TL son işlem seviyesine geriledi. (Alış: 41.134,30 TL - Satış: 42.076,62 TL)

GÜÇLÜ DOLAR VE FAİZ BASKISI

Altındaki bu sert düşüşün arkasında sadece jeopolitik riskler değil, ekonomik dengeler de yatıyor. Doların küresel çapta değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için çok daha pahalı hale getirdi.

Bununla birlikte, petrol fiyatlarının savaş endişesiyle yaklaşık yüzde 1 oranında yükselmesi, küresel enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği korkusunu körükledi. Piyasalar, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğini fiyatlamaya başlayınca, faiz getirisi olmayan altından çıkışlar hızlandı.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Piyasalardaki fırtınanın merkezinde ise Washington-Tahran hattındaki sıcak temas var. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini düşürdüğünü açıklamasının ardından, ABD güçleri salı günü İran'a yönelik misilleme saldırıları düzenledi. İran'ın da bu saldırılara askeri üsleri hedef alarak karşılık vermesi, bölgede kırılgan olan ateşkes ortamını tamamen ortadan kaldırdı.

Kaynak: Haberler.com