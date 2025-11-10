Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Samsun, Tokat, Sinop, Çorum, Kastamonu, Amasya ve Çankırı'da anıldı.

Samsun Onur Anıtı'ndaki törende Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Tavlı, yaptığı konuşmasında, "19 Mayıs Şehri Samsun'da başlattığınız Milli Mücadele'yi büyük bir zaferle taçlandırarak kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, bugün de büyük bir millet ve devlet olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tavlı, başta Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

Törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, Atatürk'ü anma programıyla son buldu.

Sinop

Sinop'ta, Hükümet Konağı önündeki tören, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Sinop Kültür Merkezi'ndeki anma töreninde ise günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapılarak, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Çorum

Çorum Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler tarafından 10 Kasım Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı, şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Bülent Karakoç, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene, Vali Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.

Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Çankırı

Çankırı Valiliği, Çankırı Garnizon Komutanlığı ve Çankırı Belediyesinin Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıt alanındaki törenin ardından Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen Atatürk Fotoğrafları Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.