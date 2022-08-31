Bandırma-Bursa Otoyolu dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi Güncel Haberler Bandırma-Bursa Otoyolu'nda trafik akışı, dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Bandırma- Bursa Otoyolu'nda trafik akışı, dolu yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Bandırma-Bursa Karayolu'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü. (Gökhan Dağlı - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tragger Bursa Güncel Haberler

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