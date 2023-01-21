Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü Güncel Haberler Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu. Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti. Doğa olayı hortumu andıran büyük bulutun çevresinde küçük boyutlarda mercek bulutları da gözlemlendi. Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. Kaynak: AA / Güncel Uludağ Bursa Güncel Haberler

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