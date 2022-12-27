Boşanmak istediği eşi, silahla evini basıp darbetti

BAŞAKŞEHİR'de yaşayan Özlem A.(42), boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın (42) silahla evine gelerek, kendisini darbettiğini iddia etti. Özlem A., tornavida ile kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıktığını anlattı. Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., "Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar" dedi.

Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), 18 Aralık Pazar gecesi saat 02.40 sıralarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın(42) silahla evine gelerek, kendisini darbettiğini iddia etti. Özlem A., eşinin daha önce de ayrı yaşadıkları eve geldiğini, kapıyı açmadığı için mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, olay gecesi kapıyı tornavida kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıkarak kendisine zarar verdiğini anlattı. Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin eşini gözaltına aldığını, bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Özlem A., darp raporu aldığını belirtti.

"BANA 'BU EVLİLİK MEZARA KADAR' DİYOR"

"SİLAHLA İÇERİ GİRDİ BOĞAZIMA YAPIŞTI"

"3 KİŞİYİ ÖLDÜREN GÜVEN GÜREL'LE ARKADAŞLIK EDİYORDU"

Eşinin, Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in de arkadaşı olduğunu ileri süren Özlem A., "O saldırı olayları olduğu akşam bana mesaj attı. Bana, 'Kapıyı kimseye açma, Güven kafayı yedi, 6 kişiyi vurdu' diye mesaj attı. Güven'in kim olduğunu sorduğumda isey, arkadaşım dedi. Onunla arkadaşlık ettiğini herkes biliyor" dedi.