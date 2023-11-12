BM kuruluşlarının ortak açıklaması: Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında...
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BM kuruluşlarının ortak açıklaması: Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz.
BM kuruluşlarının ortak açıklaması: Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz
Kaynak: AA / Güncel