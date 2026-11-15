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Bahreyn İçişleri Bakanlığı tehlike uyarısı üzerine halkı güvenli noktaya çağırdı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut tehlike uyarısı kapsamında halkı sükunetle en yakın güvenli yere gitmeye çağırdı. Açıklamada gelişmelerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi istenirken tehlikenin niteliğine yer verilmedi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısına dikkat çekildi.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA
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