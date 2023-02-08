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Bilecik'te "Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür" paylaşımı yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı

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Bilecik'te 'Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür' paylaşımı yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı

Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yapan öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"DEPREM VE BİNALAR ÖLDÜRMEZ, ALLAH ÖLDÜRÜR"

Göker, paylaşımlarında "Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi" ifadelerini de kullandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, sosyal medyada yaptığı açıklamalardan dolayı idari soruşturma açıldığı belirtilerek, soruşturma sonucunun da paylaşacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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