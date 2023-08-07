Bilecik Belediyesi'nden kötü kokuya ilkel çözüm! Rögar kapaklarına naylon geçirdiler

Bilecik Belediyesi tarafından kentin bazı noktalarındaki rögar kapaklarının naylonla kapatılması tartışmalara yol açtı. Vatandaşın belediyenin ilkel çözümüne tepkisi sert olurken, uzmanlar "naylonlu" çözümünün hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi yaşanacağını ve bu durumun patlama riski doğuracağını belirtti. Halk, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ndan mantıklı bir açıklama ve kalıcı çözüm bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde kanalizasyon kokusuna rögarları çuvalla kapatan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ardından bir ilkel çözüm de Bilecik Belediyesi'nden geldi. Kentte altyapı çalışmalarının sürdüğü bazı bölgelerde kötü koku yayıldığına ilişkin şikayetlerin artması üzerine belediye tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, havalandırma işlevi gören rögarlardan bazılarının kapaklarına koku sızdırmamaları için naylon geçirdi.

"BU AKŞAM SONA ERECEK"

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kokunun kanalizasyondan değil, yağmur suyu hattından kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Koku probleminin kaynağını net tespit etmek ve çözümünü bulmak için birkaç baca üzerinde gaz çıkışını kontrollü bir şekilde engellediğimiz çalışmamız bu akşam sona erecektir. Büyük ölçüde sorunun kaynağını bulduğumuz ve çözüm çalışmalarına bu hafta sonu başlayacağımızı bildirmek isteriz. Ayrıca hat uzunluğu yaklaşık 4 kilometre olan ve üzerinde yaklaşık 100 baca bulunan bahse konu olan kanal kolektör hattında gaz sıkışması sorunu şu an bulunmamaktadır.

"KOKUNUN SEBEBİ YILLARCA YAPILAN YANLIŞ UYGULAMA"

Kokan yer kanalizasyon hattı değil yağmur suyu hattıdır. Kokunun sebebi ise yıllarca yapılan yanlış uygulama, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinin ayrılmamasıdır. Yaşanan yoğun yağışlar sonucu zaman içinde kanalizasyona bağlanan yağmur suyu hatları kanalizasyon hattının taşmasına ve yağmur suyu mazgallarından yağmur suyu sistemine girmesine sebep olmuştur. Yağmur suyu hatlarında ve rögarlarında yağışın olmamasına bağlı olarak biriken atık sular yaz aylarının gelmesiyle çürümeye ve hidrojen sülfür gazları çıkartmaya başlamıştır. Akışın sürekli ve devamlı olduğu kanalizasyon hattımızda çürüme veya septikleşme yaşanmadığı görülmüştür."

"GAZ SIKIŞARAK PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR"

AK Parti'li Belediye Meclisi Üyesi Çetin Kaya ise Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın belediyenin altyapı çalışmalarında sona gelindiğini ifade ettiğini hatırlatarak, 1 ayı aşkın süredir Atatürk Caddesi'nde ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bazı bölgelerde kötü kokuların oluştuğunu söyledi.

"ALTYAPI YENİ YAPILDI"

Kokunun tepkilere neden olduğunu aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye, bilimsel ve teknik anlamda çalışma yapacağına kolay bir çözüm üretmiş. Temizlik İşleri Müdürlüğünce rögar kapaklarının altlarına naylon poşetler geçirerek kokunun dışa çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Durumun tehlikeye neden olacağını düşünmemişler. Gaz dışarı çıkamayınca sıkışarak patlamaya neden olacağı yönünde uzmanlar görüş bildirdi. Belediye Başkanı'nın böyle basit ve komik bir çözümle vatandaşın huzuruna çıkması ve kokuyu bununla çalışması hakikaten bizleri de çok şaşırttı. Altyapı yeni yapıldı. Bu altyapıda muhtemelen bir yerden kanalizasyon boruları yağmur suyu hatlarına karıştı ve bu nedenle muhtemelen kanalizasyon borularından ve su hattından inanılmaz derecede kötü kokular geliyor."

"CİDDİ PATLAMALARA NEDEN OLACAK"

Kaya, teknik anlamda bilgi aldıkları uzmanların, gaz olan yerden koku sızabileceğini bildirdiklerini aktardı. Kapaklardaki havalandırma deliklerinin kapatılmasının içeride gaz birikmesi ve şişmeye yol açacağını, herhangi bir tetikleyici unsurda, üzerinden araçlar geçtiğinde basıncın artarak patlama yaşanabileceğini anlatan Kaya, "Ya da bugünlerdeki sıcaklarda içeride sıkışan gaz herhangi bir nedenle yani rögar kapaklarının hareketinde birbirine sürtünmesinden dolayı bir kıvılcım oluşsa bununla alakalı ciddi patlamalara neden olacak. Çevresine ve hatta üzerinden geçen araçlara ve içindeki insanlara zararlar verebileceği söyleniyor." dedi.

"BELLİ MİKTARDA HAVA ALMASI LAZIM"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çevre Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar da altyapının normal olarak tasarım itibarıyla yarı dolu akması gerektiğini ancak nüfus ve yerleşimin artmasıyla ihtiyacı karşılayamadığında koku olarak gazların oksijensiz ortamda ortaya çıktığını belirtti.

Bunların başında metan ve hidrojen sülfür gazları geldiğini ifade eden Avşar, şöyle konuştu: "Bu gazlar tabii hem toksik hem de yanıcı gazlar. Çok fazla birikirse aşırı birikimde bunların patlama riski de olabiliyor. O nedenle tabii ki bunların üstünün kapatılması çok tavsiye edilmeyen durumlar. Yani belli miktarda hava alınması lazım. Ayrıca kanalizasyonda biriktiği zaman evlere de bu kokunun sirayet etmesi söz konusu. Dış ortamın dışında bunların iç ortama da sirayet etmesi ve iç ortamda da sağlığa zararlı etkileri mevcut. Bu nedenle altyapıyı tabii ki nüfus arttığı için zaman zaman tekrardan inceleyerek özellikle böyle sıcak havalarda artan nüfusa göre rehabilite etmek, geliştirmek gerekiyor. Oksijensiz ortamda bu kokuların çıkması eğer altyapı yetersiz geliyorsa normal olarak karşılanabilir. Yani normal dediğim normal bir olay değil ama tabii yani bunun sonucu bu olur. Eğer altyapı yetmez, hava da bu kadar sıcak olursa ortaya çıkar. Hidrojen sülfür aynı zamanda kanalizasyondaki nemle birleşince sülfürik asit oluşturacağı için borularda tahribata da neden olabiliyor."

KALICI BİR ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Halk, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ndan konuyla ilgili mantıklı bir açıklama ve kalıcı çözüm bekliyor. Kaynak: AA