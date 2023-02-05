BEYLİKDÜZÜ'NDE BURUN ESTETİĞİ SONRASI ÖLÜM; AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

BEYLİKDÜZÜ'nde özel tıp merkezinde gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrası güvenlik görevlisi Seher Kılıçcı (26) hayatını kaybetti. Yakınları ihmal iddiasında bulunurken genç kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Baba Cezmi Kılıçcı, "Kızım ablasına, 'Abla benim kalbim sıkışıyor' demiş. Bunun üzerine doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak, doktor 'Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz' demiş" dedi. Genç kadının ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan özel tıp merkezinde yaşandı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Seher Kılıçcı, burun estetiği ameliyatı için tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıçcı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı. Kılıçcı yakınlardaki başka bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak ambulanstayken hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıçcı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"O DOKTOR BENİM KIZIMI RESMEN ÖLDÜRDÜ"

Baba Cezmi Kılıçcı, kızının doktor ihmali sebebiyle öldüğünü belirterek, "Kızım ablasına, 'Abla benim kalbim sıkışıyor' demiş. Bunun üzerine doktorun yanına gitmiş durumu anlatmışlar. Ancak, doktor 'Bazen hastalar buraya geldiği zaman heyecandan böyle olabiliyor bir şey olmaz' demiş. Narkozu vermişler kızıma, kızımın kalbi duruyor. Ablasını dışarı çıkarıyorlar biz müdahale ediyoruz diyorlar ama kızım orada ölüyor. Kızım öldükten sonra başka hastaneye sevk ediyorlar. Kızım güvenlik görevlisiydi. Benim kızımı öldürdüler. Ben o doktordan şikayetçiyim. Benim kızımı resmen öldürdü" dedi.

"YEĞENİM KALP KRİZİNDEN DEĞİL DOKTOR KRİZİNDEN ÖLDÜ"

Amca Menderes Kılıçcı ise, "Ben dün gece doktorla telefonda konuştum. Yeğenimi siz öldürdünüz dedim. 'Hayır benim hatam yok. Cerrahi müdahaleyi olması gerektiği gibi yaptım' dedi. Ama yapamadı. Bir burun ameliyatında bir doktor bir insanı öldürebiliyorsa bilemiyorum yani? Bu tamamen doktor hatası şikayetçiyiz, gereken neyse yapacağız. Yeğenimi başka hastaneye ölü olarak gönderiyorlar ve daha sonra hiç arayıp akıbetini sormuyorlar. Sonradan sevk edilen hastanenin müdürü benim yanımda kliniği aradı siz bize ölü bir hasta gönderdiniz neden hiç arayıp sormadınız dedi ancak cevap alamadı. Doktor yeğenimin kalp krizinden öldüğünü söyledi. Ama biz kalp krizi değil doktor krizinden öldü diyoruz. Orası merdiven altı bir klinik dolayısıyla yeğenim fenalaşmış olsa dahi müdahale edilebilecek gerekli ekipmanı yok" dedi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM, GEREKE NEYSE YAPACAĞIM"

Amca Adnan Kılıçcı ise, 'Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini söyledi. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama tıp merkezine gitmedim çünkü belki yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Zaten canlı gitmemiş. Hastane ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki olarak bu süreci yürüteceğiz. İhmal olmazsa en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün. Neden sahip çıkmadın? Gönderdiğin yere neden sormadın? Hayalleri vardı yoksa neden üniversite okuduktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim görsün?" dedi.

GELİNLİĞİYLE UĞURLANDI

Otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Kılıçcı'nın cenazesi bugün Silivri Zeki Çevik Camii'nde kılınan öğle vakti kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlandı. Silivri Zeki Çevik Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde genç kızın tabutunun üstüne annesinin kınaya buladığı gelinlik örtüldü. Seher Kılıçcı ailesinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Genç kızın cenazesi Silivri Ali Paşa mezarlığında defnedildi. Kılıçcı'nın Bitlis Polis Okulunu'nu kazandığı ancak eğitimini tamamlamadığı da belirtildi.