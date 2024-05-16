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Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

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İstanbul'da tadilat yapılan binadaki bir dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 1 işçi yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Beşiktaş yeni güne patlama sesiyle uyandı. Tadilatı devam eden 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Tadilat işleriyle ilgilenen 1 işçi yaralanırken patlama nedeniyle daireden kopan beton parçaları sokakta park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

MAHALLELİ PATLAMA SESİYLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay Türkali Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Tadilatı devam eden boş binanın 2'nci katındaki daire bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırılırken, beton parçaları sokaktaki 2 otomobilin üzerine düşerek hasar verdi.

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

YARALANAN İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

Patlama sesiyle birlikte mahalle sakinleri sokağa dökülerek ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirlendi. Yaralanan 1 işçi ise tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, patlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Beşiktaş Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Baron Nights:

Neden bu isler sadece bizde oluyor reis ve yandaslari demiyormu biz artik gelistik super ulke olduk ucuyoruz kaciyoruz Ya bi insaat yapiliyor is guvenligi varmi yok mu denetleyen yok Herkes kafasina ,cahilligine gore insaat yapiyor Bu asla kata 2.sinif ulkelerde bile izin verilmeyecek bi durum Biz heralde 4.sinif ulkeyizki bunlara ses cikaran yok

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