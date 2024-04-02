İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar

İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Olayda 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatılırken olayla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Felaketin görgü tanığı olan esnaf Mehmet Cengiz, "İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı" dedi.

TADİLAT SIRASINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama olduğu iddia edildi. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI

Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 29 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlatıldı.

"GECE KULÜBÜNÜN 1987'DE ALDIĞI BİR RUHSAT VAR"

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, "Gece kulübünün 1987 yılında aldığı bir ruhsat var. Bu ruhsat 2018 yılında yenilenmiş" ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak bilgi aldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamada bulundu. İmamoğlu, "İçeride arama inceleme çalışmaları sürüyor, içeride başka kişilere ulaşma ihtimali var. Süreç zor bir ortamı gösteriyor çünkü inşaatla ilgili bazı malzemeler çok düzeniz şekilde yığılmış gözüküyor. İnşaat başvurusu yok, gerekli izinler alınmamış. Tabiri caizse kaçak bir inşaat yürütülmüş. Savcılık gerekli incelemeyi başlattı. Süreci arkadaşlarımız ilerletiyor. Yapının statiğine zarar verildi mi diye bakılacak gerekirse komşularımızla ilgili tahliye desteği olacağız çünkü yapı da eski bir yapı. Bu kadar işçinin içeride bulunması da bir soru işareti." ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

29 kişinin öldüğü yangında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların dışında 2 kişi ise görgü tanığı olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. İfadesi alınan 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bir kişi ise serbest bırakıldı.

28 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Soruşturma sürerken hayatını kaybeden 29 kişiden 28'inin kimlikleri Ahmet Sever, Ahmet Uzun, Alparslan Salih Derelioğlu, aşçı Atanur Aladağ, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, asansör işçisi Fahrettin Korkut, Gökhan Yıldırım, tadilat işçisiKadir Orhonoğlu, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Sinan Yılmaz, Adem Özçelik, Ahmet Kartal, Ahmet Mehduş, kaynak ustası Akın Kıhrı, Binali Çayır, Cengiz Aksoy, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Akbulut, Hüseyin Ak, Kadir Orhanoğlu, mobilyacı Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı olarak belirlendi.

KAYNAK İŞLEMİ YAPILIRKEN TÜP PATLADI

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

ÖLENLERİN ÇOĞU DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin esnaf Mehmet Cengiz, alevlerin dış cepheyi sardığını, o esnada apartman görevlilerinden birinin ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

"GAZ İNANILMAZ DERECEDE YOĞUNDU"

Cengiz, "Doğal gazı kestiler. Yangının daha da büyüyüp dış cepheyi komple sarmasını engellediler. Akabinde seçim bürosunda görevli polisler vardı. Onlara seslendik anons geçtiler" diye konuştu. Binanın diğer tarafının otopark olduğunu ve bütün gazın oraya dolduğunu kaydeden Cengiz, "Otoparkın boşaltılması sağlandı. İçeride yaklaşık 60-70 kişinin olduğundan bahsedildi. Sedye üzerinde olan arkadaşları, ekipler sağlam bir şekilde çıkarttı, sonrası daha kötüydü. İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı." ifadelerini kullandı.

"PATLAMALAR, ÇATLAMALAR, ÖYLE SESLER DUYDUM"

Görgü tanıklarından Sema Soğancı ise her yerin yangın yeri gibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti; "5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. O kadar ani oluştu ki her şey. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok çünkü herkes bir yerlere koşturuyordu. Dışarı çıkmakta çok zorlanmışlardır. Daire kapısından çıktıktan sonra birisi 'hemen giysi odasına gidin, herkes orada toplansın' demiş çünkü ön kapıdan giriş yokmuş ya da kapı mı kilitliymiş bilmiyorum."