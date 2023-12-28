AŞAKŞEHİR'DE MOTOKURYENİN ÖLÜMÜNDE ACI TESADÜF

İstanbul Başakşehir'de kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren motokurye Feridun Kaplaner'in kardeşi İsmail Kaplaner, "Kazayı ben tesadüfen öğrendim. O yoldan geçiyordum ve kazaya denk geldim. Yardım etmek amacıyla olay yerine gittim, bir baktım ağabeyim yerde yatıyor" ifadelerini kullandı.

KAMYONUN ÇARPTIĞI MOTOKURYE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün İkitelli Süleyman Demirel Bulvarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 DRC 527 plakalı kamyon şoförü bulvarda seyir halindeyken motokurye Feridun Kaplaner (31) aracın sağından geçmeye çalıştı. Bu sırada kamyon motokuryeye çarptı. Kurye Kaplaner olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kaplaner'in cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından gerekli incelemelerin yapılması için Kaplaner'in cenazesi akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden motokurye Feridun Kaplaner'in cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaplaner'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

"YOLDAN GEÇERKEN ABİMİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Feridun Kaplaner'in kardeşi İsmail Kaplaner, "Son zamanlarda kuryelere iş yerlerinde yapılan gerek iş saati olarak gerek başka şeyler olsun, bu yüzden birçok arkadaşımız ölüyor. Adalet yerini bulmuyor, çarpan adam bir iki sene yatıp çıkıyor. Olan ölene oluyor. Ölenlerin arkasında çocukları kalıyor. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Ben de kardeşimi kaybettim. Geride iki yeğenim yetim kaldı. Kazayı ben tesadüfen öğrendim. O yoldan geçiyordum ve kazaya denk geldim. Kazayı görüp, yardım etmek amacıyla olay yerine gittim. Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor. İnsanın ciğeri yanıyor. Bu acı tarif edilemez. Ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.

"PAKET ATABİLMEK İÇİN CANINI HİÇE SAYIYORDU"

Kaplaner'in arkadaşı Eyüp Okuyan, "Feridun 15 senedir kurye. Yıllardır Atakent'te çalışıyordu. Evliydi, iki çocuğu vardı. Çocukları daha küçük. Feridun da ekmeğinin peşindeydi. Vuran adam onu 20 metre sürükledi. Bunlar olurken hiç mi fark etmedi? Ona çarptığında hiçbir şekilde hissetmedi yani. 20 metre sürükledikten sonra durmanın bir anlamı yok. Feridun'a çarpan şoför olaydan sonra araçtan inip, ağlamış. Yapabileceği bir şey olmayınca da karakola teslim olmuş. Bizim öğrendiğimiz bu. Feridun yeri geliyor 12-13 saat çalışıyordu geçinebilmek için. Paket atabilmek için canını hiçe sayıyordu" dedi.

"BİR ANNE OLARAK BU ACIYA KATLANAMIYORUZ"

Feridun Kaplaner'in yakını Çiçek Okuyan ise, "Evlatlarımızın ölmesini istemiyoruz. Devletimizden rica ediyorum, evlatlarımız ölmesin. Bir ayın içinde 5-6 tane motokurye vefat etti. Yeter artık, dayanamıyoruz. Bir anne olarak bu acıya katlanamıyoruz. Dün haberi geldi. Kaza geçirmiş dediler. Bu çocuğu hiç mi görmemiş? Bir paket fazla atayım, çocuklarımı doyurayım diye uğraşıyorlar, sonra da canlarından oluyorlar" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE GİDERSE KURYELER TÜRKİYE'DE KONTAK KAPATACAK"

Motosiklet Kullanıcıları Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Coşkun, "Artık bizim kalemlerimiz bu vefatları kayıt etmeye yetmiyor. Biz diyoruz ki; 'Bizi trafikte fark edin, ölmek istemiyoruz'. Bu meslek artık bir sektör haline geldi ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bir kurye evine ekmek götürmek için canla başla çalışıyor. Bu kuryeleri de fark etmek gerekiyor artık. İnsan gibi çalışmalarını ve yaşamalarını sağlamak için hükümetten gerekli kanun ve düzenlemeleri istiyoruz. Bu şekilde giderse belki kuryeler Türkiye genelinde kontak kapatacaklar. Bu da Türkiye'de ticaretin durmasına sebep olacak. Biz öldükten sonra bizi fark etmeyin, biz ölmeden bizi fark edin" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu önünde İstanbul Kuryeler Federasyonu ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği avukatı Tahsin Akbay ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Konu kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Şahıs olay sonrası gözaltına alınmış olup tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında elimizde somut bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşanan bu kaza İstanbul il sınırlarında ilk kaza değildir ancak son olmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Göçer arkadaşımız da hayatını kaybetmiş ve onun derin üzüntüsünü yaşarken, dün kurye kardeşimizin acı haberi gelmiştir. İstanbul Kuryeler Federasyonu ve İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği olarak kurye arkadaşlarımızı trafik kazalarında hayatlarının mahvolmasını sakat kalmalarını ve ölmelerini istemiyoruz. Kurye arkadaşlarımızın her geçen gün bir birer birer aramızdan ayrılmasına sessiz kalmayacağız. Merhum kurye kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün en üst hadden ceza alması için Federasyon avukatları olarak soruşturmayı ve davayı titizlikle takip edeceğiz."