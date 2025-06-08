Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar

Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar
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Bartın'da yaya geçidinden defalarca geçip geri dönen yaya, araçların hızla geldiği yolda trafik güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BARTIN'da yoğun trafik akışının yaşandığı yolda, yaya geçidinden defalarca kez geçip geri dönen yayanın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşamüzeri, Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yaya, defalarca yaya geçidinden karşıya geçip geri döndü. Araçların hızla yaklaşmasını bekleyip yolun karşısına geçen yaya, bir ara da yaya geçidinin ortasında aniden durarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaya, bir süre aynı şekilde yolun karşısına geçip geri döndükten sonra bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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