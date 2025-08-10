Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı aktarıldı. O anların görüntüleri de kameralarca kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

AFAD: 4 KİŞİ ENKAZDAN CANLI OLARAK ÇIKARILDI

AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir binanın yıkıldığını, 4 kişinin de enkazdan canlı olarak çıkarıldığı açıkladı.

AFAD açıklamasında "An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıkılan binalara ilişkin görüntüler ise kameralarca kaydedildi.

"10 BİNADA YIKIM MEYDANA GELDİ"

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada 10 binada yıkım meydana geldiğini açıkladı. Sak açıklamasında, "İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi, 4 kişi kurtarıldı, bazı bölgelerden haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.