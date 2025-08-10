Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı. AFAD, yıkılan binadan 4 kişinin canlı olarak çıkarıldığını açıkladı. Yıkılan binalara ilişkin görüntüler kameralarca kaydedildi.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı aktarıldı. O anların görüntüleri de kameralarca kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

AFAD: 4 KİŞİ ENKAZDAN CANLI OLARAK ÇIKARILDI

AFAD, depreme ilişkin yaptığı açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir binanın yıkıldığını, 4 kişinin de enkazdan canlı olarak çıkarıldığı açıkladı.

AFAD açıklamasında "An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıkılan binalara ilişkin görüntüler ise kameralarca kaydedildi.

"10 BİNADA YIKIM MEYDANA GELDİ"

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada 10 binada yıkım meydana geldiğini açıkladı. Sak açıklamasında, "İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi, 4 kişi kurtarıldı, bazı bölgelerden haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSabri Sefünc:

6.1 de yıkılıyorsa binalar Allah yardımcımız olsun

Yorum Beğen309
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

5 ile yıkılanlar var arkadaşım. Taa 1940'lı yıllarda kerpiç ile yapılmış ve yediği onca yağmur ile erimiş nice binalar var. Bırak 5-6'yı 150 db ses şiddetiyle yıkılacak binalar bile var. Birkaç yıl önce Niğde'de olan depremi okumadınız mı? Köylerindeki eski taş ve kerpiç binaların hepsi 5.1 ile yıkıldılar.

yanıt31
yanıt6
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Sabricim yıkılması için kaç bekliyorsun 15 20 cocuğa bak yazık ya.

yanıt5
yanıt22
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ülkemizin geldıgı son nokta 6 lık depremde yıkım diger ülkeler 8\9 bana ısın demiyor

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Manay:

Üflense yetiyor.ders almak sıfır,sorumluluk almak sıfır

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA OZKAN:

Ülkemizde binalar kibrit kutusu gibi demirler ince neden tokideki gibi yapılmıyor binalar perde beton ince demir çürük tuğla ince kolon kolon çift olmalı 4katli geçmemeli insaat ustaları önüne gelen bina yapmamalı bunun eğitimini alıp belge alan inşaat yapmali

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Senin ülkeni yönetenin fioloması şaibeli. Sen neden bahsediyorsun.

yanıt8
yanıt7
Haber YorumlarıMurat Gençay:

Deprem anında haberleri verirken bile reklam koyuyorsunuz yaaa haber sayfasına. Sayfa sahibi seni de unutmayacağım

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
