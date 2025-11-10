Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha Haber Videosunu İzle
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet bölgesi ilan edilen Sındırgı'da 13.25 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden oldu.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • 10 Ağustos'tan bu yana bölgede yaklaşık 15 bin artçı deprem kaydedildi.
  • Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi ve 1600 civarında bağımsız bölüm orta veya ağır hasar aldı.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, Balıkesir'den korkutan haberler geliyor.

AFAD SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bitmek bilmediği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre saat 05.48 itibarıyla 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.25 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerde de büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

15 BİN ARTÇI MEYDANA GELDİ, İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İlk 6,1 depremin yaşandığı 10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almıştı. Peş peşe depremlerin ardından Sındırgı afet bölgesi ilan edilmişti.

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

VATANDAŞLAR GÜNLÜK YAŞAMA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

AFAD'DAN "DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON" TOPLANTISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRamazan:

Tektonik hareketler son dönemde baya arttı depremler daha da çoğalacak, özellikle Türkiye'nin güneyi ile arap levhası arasında bir yırtılma olştu kuzey anadolu fay hattında da ciddi harektlenmeler var şakası yok iş ciddi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

AKP liler çadır satmaya hazırlanın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır
Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Dolmabahçe'de oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Galatasaray sorusuna verdiği cevap bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.