Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi

Kahramanmaraş’ta bir okula yönelik gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, kentte derin bir üzüntü ve tedirginliğe neden oldu. Yaşanan trajedinin ardından yetkililer, hem güvenlik risklerini en aza indirmek hem de öğrencilerin psikolojik olarak korunmasını sağlamak amacıyla il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLADI

Kahramanmaraş'ta okul saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi şehirde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Aysel Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Olay 13.30 sıralarında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de okula devam eden okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzdaki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu da kritik."

Bakan Çiftçi olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere 4 mülkiye müfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirildiğini de belirtti. Adalet Bakanlığı da soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 4 Cumhuriyet savcısını olayı incelemek üzere görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8. sınıf öğrencisi olduğu, emniyet mensubu babasının silahlarıyla okula geldiği öğrenildi. Saldırgan olay yerinde ölü ele geçirildi.