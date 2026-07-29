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Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar büyük ölçüde kontrol altında, Alanya'da mücadele sürüyor

Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar büyük ölçüde kontrol altında, Alanya'da mücadele sürüyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'deki bazı yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki bazı noktalarda ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, Yalova, Kütahya ve Çanakkale'deki bazı yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'deki bazı noktalarda ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

"Yeşil Vatan'ı korumak için ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" diyen Yumaklı, Yalova'nın Armutlu ilçesi, Kütahya'nın Domaniç ve Altıntaş ilçeleri ile Çanakkale Merkez'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktaran Bakan Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangına yönelik söndürme çalışmalarının Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti. Yumaklı, vatandaşlara da "Sen de yeni yangınlara sebep olma" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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