Gözaltı sonrası serbest bırakılan Mesut Can Tomay'dan ilk açıklama

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu ve içerik üreticisi Mesut Can Tomay, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla hakkındaki iddialara ve haberlere ilişkin ilk kez konuştu.

"GEREKEN HER ŞEYİ SAVCILIKTA ANLATTIM"

Yazılı bir metin paylaşmak yerine doğrudan takipçilerine seslenmeyi tercih ettiğini belirten Tomay, amacının kendisini savunmaktan ziyade sevenlerini bilgilendirmek olduğunu söyledi. Ünlü isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gereken her şeyi en net ve dürüst biçimde savcılık makamı karşısında ifade ettim. Beni severek takip etmiş, bana gülmüş, özellikle aklıma güvenip beni takip etmiş hiç kimsenin beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim. Hele ki yaşça daha genç, küçük kardeşlerimin beni böyle bir haberle anmasını hiç istemezdim."

"YAKINDA SAHNELERDE DERTLEŞİRİZ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ve takipçilerine çağrıda bulunan Mesut Can Tomay, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sizden tek ricam, yürüyen bu hukuki süreçle yaptığım işi birbirine karıştırmamanız. Merak edip beni soran, iyi olup olmadığımı öğrenmek isteyen herkese teşekkür ederim, ben iyiyim. Yakında sahnelerde bir yerlerde görüşür, dertleşiriz."