Bakan Uraloğlu: Gaziantep-Adana arası trenle yolculuk 1,5 saate düşecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 17 kilometre mesafesi ile en uzun demir yolu tüneli olma özelliğine sahip 'Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu hat sayesinde Adana ile Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 1,5 saate, yolcu trenlerindeki seyir süresinin ise 1 saatten 10 dakikaya düşeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Uraloğlu ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Burada AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Depremzedeler ile de görüşen Bakan Uraloğlu, daha sonra Bahçe-Nurdağı Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürlerinin eşlik ettiği törende Bakan Uraloğlu, iş makinesi kullanılarak tünelin son bölümünün açılışını izledi. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta dünyada benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kalındığını belirterek, "11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem, 14 milyon insanımızı doğrudan etkilerken tüm milletimizi de yasa boğdu. Ama hamdolsun her geçen gün depremin karanlık izlerini biraz daha siliyor ve hayatı normal akışına döndürüyoruz. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Bölgeyi eskisinden çok daha iyi hale getirmek bizim görevimiz" dedi.

Gaziantep'in yanı sıra Osmaniye'de de ulaşım ve altyapı konusunda yatırımlar yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Osmaniye-Nurdağı Yolu'nu, Bahçe Geçişi Yolu'nu, Osmaniye Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladık. 52 kilometre uzunluğundaki Kadirli-Osmaniye Yolu'nun, Kadirli-Şehir Geçişi ve Kadirli-Sumbas il yolunu oluşturan 10,6 kilometrelik kesimin, 8,2 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete açtık. Projemizin, 41 kilometrelik kesimi ise Kadirli-Osmaniye il yolunu kapsıyor. Artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla birlikte, 41 kilometrelik bu kesimi; bölünmüş yol olarak planladık, çalışmalarımız devam ediyor. Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunun 5,5 kilometrelik kesimini tamamladık. Kalan kesimde çalışmalarımız devam ediyor. Projemizin tamamını, bu sene hizmete açmayı planlıyoruz. Osmaniye'de demir yolları yatırımlarına da hız verdik. Mevcut konvansiyonel hatlarımızı yeniledik. Yenice-Fevzipaşa-Narlı Hattı, Taşoluk-Fevzipaşa-Beyoğlu hattı arasında 55 kilometrelik demir yolunu yeniledik. Ayrıca, İskenderun-Toprakkale hattında 46 kilometrelik demir yolunun yenilemesini yaptık. Etkili ulaşım altyapısına sahip Gaziantep ve Osmaniye illerimizin refahını daha çok artıracak projelerimiz devam edecek" diye konuştu.