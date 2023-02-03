Bakan Soylu'nun 'Pis ellerini üzerimizden çek' dediği ABD Büyükelçisi Boğaz'a demir atan savaş gemisine çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek teker teker kapanmaları üzerinden ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DİZAYN EDEBİLECEKLERİNİ ZANNEDİYORLARDI AMA..."

Bakan Soylu, " Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçilerini toplar, fıs fıs fıs, onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını da yapıyorlar ya, onlar idare ediyorlar Avrupa'yı Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Hakikaten biliyorlar, otururlar dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı, fıs fıs fıs oyun, tezgah kuracaklar.

"PİS ELLERİNİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN ÇEK"

Amerikan Büyükelçisine buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık" ifadelerini kullandı.

SOYLU KONUŞURKEN 155 METRELİK GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NA GİRİYORDU

Soylu'nun bu açıklamaları yaptığı dakikalarda ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı'na giriyordu. Üsküdar yakınlarından dönüş alan gemi, Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik ekipleri boğaza girişi sırasında gemiye eşlik etti. Gemiye, dev bir ABD bayrağı ile birlikte küçük bir Türk bayrağı da çekildi. 155 metrelik güvertede silahlı askerler görüldü.

GÜVERTEDE KISA BİR AÇIKLAMADA BULUNDULAR

Süleyman Soylu'nun hedefindeki ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD Başkonsolosu Julie A. Eadeh gemiye sabah saatlerinde ziyarette bulundu. Büyükelçi Flake ve Başkonsolos Eadeh'i, gemi komutanı Yarbay Katie Jacobson ve gemide bulunan subaylar karşıladı. ABD donanmasından, Binbaşı John Thompson basın mensuplarıyla gezerek, geminin kumanda odası, acil durum odası, füze ve mühimmat sistemlerinin bulunduğu bölüm ile birlikte, gemiye ait radarın bulunduğu noktalar hakkında bilgi verdi. Geminin İtalya'dan, Türkiye'ye NATO ittifakının güçlendirilmesi etkinlikleri kapsamında olağan ziyarette bulunmak amacıyla hareket ettiği, Marmara Bölgesinde iki-üç gün kalarak ayrılacağı söylendi. ABD Büyükelçisi Jeffry L.Flake ve USS Nitze'nin komutanı Yarbay Katie Jacobson güvertede kısa bir açıklamada bulundu.