Bakan Soylu, "Diyarbakır Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatı"na katıldı Açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu belirterek "Beslenme, lojistik, barınma, haberleşme ve iletişim bütün çalışma gruplarımız buna hazır. Bugün Allah'a hamdolsun bütün kapasitemizle 'Nerede bu devlet?' değil, 'Allah devlete zeval vermesin.' noktasına getirebilecek bir anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Soylu Diyarbakır'daki temasları kapsamında, merkez Kayapınar ilçesindeki Tema Park'ta 11 AFAD Birlik Müdürlüğü, 10 il müdürlüğü ve 1433 çalışanın katılımıyla düzenlenen Diyarbakır Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatı"na iştirak etti. Senaryo gereği kent meydanında toplanma alanında kurulan çadırları gezen ve yetkililerden bilgi alan Soylu, çadırdaki çocuklarla sohbet etti. Soylu, daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki çocuklarla görüşerek olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu mevkisinde kurulan Tatbikat Yönetim Merkezi çadırını da ziyaret eden Soylu, depremle ilgili yapılan sunumu ve arama kurtarma tatbikatını izledi.

Soylu, yaptığı konuşmada, afet tatbikatının 1433 çalışan ile 4 arama kurtarma köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek afet tatbikatının 4 ayrı ana konuda yapıldığını söyledi. Bu tatbikatlara ilişkin bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Biri şu an 4 ayrı enkazın bulunduğu, kentsel arama kurtarma dediğimiz gerçekleşen depremden hemen sonra AFAD ile görev yapacak tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla gerçekleşiyor. Şu an Eğil'de baraj kapaklarının patlaması vesilesiyle oluşabilecek bir afete yönelik hem suyun içerisinde hem de kayaların olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Orada da çok ciddi bir çalışma gerçekleşiyor. Yol üzerinde patlayan bir yakıt tankeri için de tatbikatımız var. Bu tatbikatta aynı şekilde devam etmekte."

"Bu yıl yaklaşık 54 bin 302 tatbikat gerçekleştireceğiz"

"Bu yıl yaklaşık 54 bin 302 tatbikat gerçekleştireceğiz." diyen Soylu, 10 gün önce de Erzurum'da bir kış tatbikatı yaptıklarını belirtti. Soylu, "Burada vatandaşlarımıza yönelik farkındalık oluşturmak, aynı zamanda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllülerimizin müdahale edebilme anlayışını gerçekleştirmek üzere bunu yapıyor ve gerçekleştiriyoruz. Her tatbikatımızın önemli senaryoları ve hazırlıkları var. Her tatbikatın kendine ait adımları var, bunlar teker teker gerçekleştiriyorlar. Yılın sonuna doğru bir Türkiye tatbikatı gerçekleştireceğiz. Yine bir tatbikat yaptık biliyorsunuz yaklaşık 15 milyona yakın öğrenci ve Milli Eğitim Bakanımızla okullardan tahliye tatbikatı yaptık." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar yaygın bir şekilde bu çalışmaların süreceğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hazırlıklı olmazsak, vatandaşlarımıza eğitim ve farkındalık dahil hepsini anlatabilme kabiliyetine sahip olamazsak yarın bu afetlere hazırlıksız yakalanırız. Hepimiz yaşadık. Hangimiz Türkiye'nin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalabileceğimizi tahmin ederdi. Öyle oldu. Hangimiz sel afetleri gelebileceğini tahmin ederdi. Ama böyle oldu. Elazığ, Malatya, İzmir ve Van'a kadar depremlerle karşı karşıya kaldık. Türkiye'de maalesef karşı karşıya kaldığımız bir süreç. Çünkü kimsenin aklından çıkarmaması gereken bir gerçek var, kaya düşmesinden çığa, depremden, sele ve yangınlara kadar Türkiye afet bölgesi. İrili ufaklı kapasitemizi genişletip, vatandaşımızın en üst seviyede emrinde ve yardımında olma hadisesini ortaya koymalıyız. Beslenme, lojistik, barınma, haberleşme ve iletişim bütün çalışma gruplarımız buna hazır. Biz de bunun altyapısını iyi bir şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bugün Allah'a hamdolsun bütün kapasitemizle 'Nerede bu devlet?' değil, 'Allah devlete zeval vermesin.' noktasına getirebilecek bir anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz."

Son 2 yılda 60 bin afetzedemize afet konutları yapıldı"

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yılın Türkiye'de "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini, geçen yılın da "Afet Eğitim Yılı" olduğunu hatırlatarak, milyonlarca insana bir vesileyle ulaştıklarını aktardı. "Şu anda 27 akredite kuruluşumuz var. Bundan 3 yıl önce 1 akredite kuruluşumuz yoktu." ifadelerini kullanan Soylu, tüm bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların çok büyük bir çaba içerisinde olduğunu, Türkiye'nin sadece kendine değil bu konuda dünyadaki birçok ülkeye de yön verebilecek noktaya ulaştığına inandığını bildirdi. Soylu, "Geçenlerde yine Kırgızistan'daki arkadaşlarımız buradaydı. Onların afet akreditasyonunu dünyaya sağlayan adımı onlarla beraber gerçekleştik. Azerbaycan'da da aynısı yaptık. Dünyanın birçok yerine de bu konuda hem eğitim veren hem onların akreditasyonlarını dünyayla bütünleştiren bir anlayış ortaya koyuyoruz." dedi.

Afetin ne zaman geleceğinin bilinmediğine işaret eden Soylu, "Afet anında müdahale konusunda kendimizi hazırlıyoruz ve afet sonrası iyileştirme adımlarında da elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda son 2 yılda 60 bin afetzedemize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından afet konutları yapıldı. Bunların 45 bini hazırlandı ve tamamlandı." şeklinde konuştu.

Soylu, bakanlıklara, devletin bütün kurum ve kuruluşlarına, itfaiyeden sivil toplum kuruluşlarına, bütün arama kurtarma ekiplerine ve akredite edilmiş kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür etti, onları takdir ve tebrik ettiğini söyledi. Büyük bir insanlık görevini birey ve grup olarak ortaya koyduklarını, dünyaya örnek olduklarını anlatan Soylu, bu tatbikatın koordinasyonu için de AFAD'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Soylu, Dicle Baraj Gölü'ndeki tatbikatı izledi

Bakan Soylu daha sonra Eğil ilçesine geçerek Dicle Baraj Gölü'nde AFAD, UMKE, Emniyet ve Jandarma ekiplerince yürütülen "Suda Mahsur Kalma ve Arama Kurtarma" tatbikatını takip etti, teknede yetkililerden bilgi aldı. Su altında arama kurtarma yapan ekiple telsizle görüşen Soylu, tatbikatı yürüten ekiplere hitaben, "Bu arama kurtarma tatbikatlarının her biri bizim için büyük bir sınava hazırlık mesafesinde. Allah bir afetle karşılaştırmasın. Bunu en iyi yaşayanlar sizlersiniz. Çünkü afet bölgesinde yaşıyoruz. Bu vesileyle gayretinizi takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

Dalgıçların su altından çıkardığı Türk bayrağını alıp öpen Soylu, ardından Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Devegeçidi mevkisinde gerçekleştirilen kimyasal madde yüklü tankerin senaryo gereği patlamasına ilişkin yürütülen tatbikatı izledi.

Bakan Soylu'ya temaslarında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Münir Karaloğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer de işlik etti.