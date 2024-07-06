Özhaseki'nin yerine koltuğa oturan Murat Kurum göreve hızlı başladı

KONUTLARIMIZ BİTME AŞAMASINA GELİYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Mahallesi'ne geçerek yapımı devam konut inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de eşlik ettiği Kurum, daha sonra gazetecilere deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şekilde depremi siyasi bir malzeme yapmayacaklarını, siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi ve tüm sivil toplum örgütlerini de dinleyerek el birliğiyle bu süreci yönetmek istediklerini belirten Kurum, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ımızı yasa boğan depremin hüznü, hala ilk günkü gibi buraya geldiğimizde yüreğimizde duruyor. O günlerde buralarda hep birlikte mücadele ettik, vatandaşımızla el ele verdik ve bir seferberlik ruhuyla adeta milli mücadeledeki o ruhu hep birlikte yeniden ortaya koyduk. Bu çok önemli bir duruştu. İşte arkamızda gördüğümüz Azerbaycan hükümetinin yaptığı burada tek millet, iki devlet şuuruyla inşa edilen konutların bir kısmını görüyoruz. Konutlarımız bitme aşamasına geliyor. O zaman temelini attığımız okulumuzda bu eğitim-öğretim yılında depremzede çocuklarımız eğitim görecekler. Emin olun bu mutluluk paha biçilmez bir değer. Burada Kahramanmaraş'ın o çocuklarının gülen yüzünü göreceğiz. Bizim için çok kıymetli, çok değerli."

'DEPREMİN FATURASI 104 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Daha önce yaşan deprem ve sellerde verdikleri sözleri tutuklarını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"11 bir ilimizi etkileyen, 14 milyon vatandaşımızı bu manada doğrudan etkileyen depremde devasa bir alanda çalışmak zorundayız ve bugün baktığınızda 6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda. Bugüne geldiğimizde o günden bugüne başlattığımız konutlarımızın Bakanlığımız, iştiraklerimiz, işte TOKİ Başkanlığımız tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı ve yine yerinde dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. 4 bin 500 köyde vatandaşımızın mümkünse yerinde değilse eğer toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz ve bugüne kadar 76 bin konutumuzu 2 bin şantiyemizde çalışan 153 bin emekçi kardeşimizle birlikte teslim etmiş olduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz inşallah 200 bin konutumuzu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutlarımızı yerinde şehrin ihtiyaçlarını gözeterek, buradaki Trabzon Caddesi'ni eskiden daha güzel hale getirerek, buradaki esnafımızı, buradaki Ulu Cami kenarındaki ticarethanelerimizi yeniden ihya ederek inşallah çok daha güzel bir Maraş'ı hep birlikte bu çalışmaları yaparak hayata geçirmek istiyoruz. Amacımız, isteğimiz, arzumuz bu. ve bugüne kadar Kahramanmaraş özelinde 17 bin 592 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Teslimlerimiz de etap etap devam edecek ve bugün Onikişubat ilçemizde Yusuflar, Azerbaycan, Pınarbaşı Şehit Evliya mahallelerimizde, Dulkadiroğlu'nda İsmetpaşa, Yenişehir, Yahya Kemal, Doğukent mahallelerimizde, Elbistan'daki Güneşli, Kümbet mahallelerimizde, Çağlayancerit'teki İstiklal ve Fatih mahallelerimizde, Pazarcık ilçemizdeki Ademoğlu, Yukarı Pazarcık mahallelerimizde ve yine Türkoğlu ilçemizde Gaziler Mahallemizde 71 bin 568 konutun yapımı projelendirme çalışmalarıyla birlikte süratle devam ediyor. Belirlediğimiz rezerv alanlar var. Bu rezerv alanlarda da yine şehrin ihtiyaçlarına yakışacak, zemin artı 3-4 katı, eğer imkan yoksa 5 katı geçmeyecek şekliyle projelerimizi yürütüyoruz. Burada esnafımızın, sivil toplum örgütlerimizin taleplerini de dikkate almak suretiyle bu projeleri yapmak ve bu projelerde yine vatandaşın, şehrin taleplerini gözetmek üzere çalışmalar yürütüyoruz."

'BİLİM İNSANLARIMIZ, ÖN RAPORU BİZE SUNDU'

Deprem sonrası belirlenen uygun olmayan alanlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kurum, şöyle devam etti:

"Yine Kahramanmaraş özelinde vatandaşlarımızın merakla beklediği bir haberimiz var. Burada heyelan bölgesi ve fay hatlarıyla ilgili bir süreç var. Gerek yerleşime uygun olmayan alanlar, gerekse fay sakınım bölgesi diye ilan edilmiş ve vatandaşımızın burada herhangi bir yerleşim yapamadığı alanlara ilişkin hocalarımızın bir çalışması var. ve bu çalışmalarda hocalarımız ayrıntılı tüm etütleri yaparak mikro bölgeleme, zemin etüdünün yapılması, oradan örneklerin alınması, buradaki örneklerin yurt dışında laboratuvarlara gönderilmesi gibi tüm çalışma yapıyorlar. Boğaziçi bölgesinde heyelan riskine yönelik çalışılan durumu şöyle ifade edeyim. Bazı sonuç almak için bölge ikiye ayrılmış durumda. Biri Boğaziçi bölgesi ki alanın batısı ilk etabımız diğeri de Vadi ve Ağcalı mahallelerimize giren kısımlar. İkiye ayırdık. Tabii bu çalışma zeminin güçlendirilmesi burada inşa faaliyetlerinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda bize de ifade ettikleri Boğaziçi bölgesinde gerekli tedbirleri, zemin iyileştirmelerini yaparak yerleşimi sağlayabileceklerine ilişkin ön raporu bize sundular. Önümüzdeki hafta bunu resmi imzayla sunmalarını bekliyoruz. Hocalarımızın görüşleri, fikirleri bu yönde. İnşallah önümüzdeki hafta buradaki kararımızı yerleşime uygunluk noktasında verme arzusu içerisindeyiz. Tabii ki gelecek rapor doğrultusunda. İnşallah vatandaşımız da burada zeminde yapımla ilgili her türlü tedbiri alarak gerek zemin güçlendirmesi, gerek iksa, gerek kazık ve gerekse jet grout gibi güçlendirme sistemleriyle birlikte binasını yapabilecek duruma gelecektir. Tekrar ifade etmek istiyorum, önümüzdeki hafta Boğaziçi Mahallesi'ne ilişkin net sonuçları vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız. Diğer Vadi ve Ağcalı mahallelerimizdeki neticeyi de ekim ayında vatandaşlarımıza bildireceğiz. Ekim ayında burada yerleşim yapılıp yapılamayacağına ilişkin hocalarımızın vereceği rapor doğrultusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyor olacağız. Yine fay sakınım bandı dediğimiz bantta da hocalarımız çalışıyor. Buradan numunelerimizi aldık ve burada numuneler çerçevesinde bu çalışan fayın tekrar deprem üretip üretmeyeceğine yönelik bir çalışma var, buna yaşlandırma diyorlar. Alınan numunelerle birlikte bu süreci takip ediyoruz. İngiltere'deki bir laboratuvara da ülkemizde bu deneylerin yapılamaması sebebiyle gönderdik. Neticesini ağustos ayı içerisinde alacağız ve ağustos ayı içerisinde de fay sakınım bandında ne yapabileceğimizi bilim insanlarımız bize net bir şekilde inşallah ifade etmiş olacak."

Bakan Kurum, daha sonra Azerbaycan Bulvarı üzerindeki konteynerlerde kalan esnafı ziyaret etti.