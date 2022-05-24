Bakan Kirişci'den 'Anadolu Leoparı' paylaşımı - Haberler

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Bakan Kirişci'den 'Anadolu Leoparı' paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı 'Anadolu Leoparı' paylaşımında, "İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız" notunu düştü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı 'Anadolu Leoparı' paylaşımında, "İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız" notunu düştü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından nesli tükenmekte olan Anadolu Leoparı'nın görüntülerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Anadolu Leoparı'nı korumak zorunda oldukları mesajını veren Bakan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum."

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Medya, Güncel, Haberler

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