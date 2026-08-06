Bakan Kacır: Sıfır Atık için 161 projeye 914 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kalkınma ajanslarımız eliyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Sıfır Atık Çalıştayı sonuç konferansında konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ülke sınırlarını aşarak küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketi'ne, Trabzon'dan katkı sunan kuruluşlara teşekkür etti.

Sanayi devriminden bu yana yerkürenin 1,5 derece ısındığını belirten Kacır, doğal dengenin bozulması neticesinde dünyanın bazı bölgelerinin kuraklık ve susuzlukla mücadele ettiğini, bazı bölgelerinin ise şiddeti ve sıklığı giderek artan seller, fırtınalar ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Üretimi kaynak verimliliğiyle, büyümeyi çevresel sorumlulukla buluşturan yeni bir kalkınma paradigmasının hep birlikte inşa edilmesi gerektiğine değinen Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'daha adil bir dünya mümkün' çağrısı bizler için yalnızca uluslararası sistemin adaletsizliğine karşı yükseltilmiş güçlü bir itiraz değildir. Bu çağrı, aynı zamanda tabiatın nimetlerinden faydalanırken külfeti yoksullara, kırılgan kesimlere ve gelecek nesillere yükleyen anlayışa karşı ortaya konulmuş esaslı bir medeniyet teklifidir." dedi.

Kacır, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, çevre meselelerine verilen en güçlü cevaplardan biri olduğuna işaret ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık anlayışını başta imalat sanayimiz olmak üzere üretim süreçlerimizin her alanına dahil ediyor, bütüncül ve çok boyutlu mekanizmalarımızı kararlılıkla devreye alıyoruz. Bakanlığımızın yeşil dönüşümde sanayimize rehberlik eden paydaş olarak konumlandığı Yeşil Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdik. Programla imalat sanayimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği ve karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine 226 milyon liraya kadar nakit destek, yatırımların yüzde 40'ı kadar vergi indirimi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yeşil dönüşüm projeleri için OSB'lere 250 milyon avroluk finansman sağladıklarını dile getiren Kacır, Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen ve 450 milyon dolar bütçeye sahip Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayinin yeşil dönüşümde teknoloji ve kapasite geliştirme sürecini hızlandıracak adımlar attıklarını vurguladı.

"161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık"

Sıfır Atık Hareketi'nin bir çevre seferberliği olduğuna işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji geliştirmeden istihdama, girişimcilikten sosyal eşitsizliklerin azaltılmasına uzanan geniş bir yelpazede doğru adımları attığımız takdirde sıfır atık yolculuğumuzu refahın ülke sathında daha dengeli yayılması için bir vesile haline getirebiliriz. Kalkınma ajanslarımız eliyle sıfır atık hedefimize güç katan 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağladık. Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Dünya Bankası işbirliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'ni uygulamaya aldık."

Kacır, 2026'da atıkları çevresel bir yük olmaktan çıkarıp üretime, istihdama ve katma değere dönüştüren 14,6 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 56 proje için başvuru aldıklarını bildirdi.

Bu programda desteklenen projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlandığını belirten Kacır, "Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu'nda 183 ülkeden 5 bini aşkın katılımcıyı ağırladık. Bu buluşmayla, çevresel sorumlulukla ekonomik kalkınmayı, toplumsal adaletle gelecek nesillerin hakkını aynı ufukta buluşturduk. Sıfır Atık Hareketi'nin farklı ülkeleri, kurumları ve toplum kesimlerini müşterek bir gelecek ideali etrafında kenetleyen küresel gücünü, bir kez daha gözler önüne serdik." diye konuştu.

Kacır, sıfır atık anlayışının genç kuşaklar tarafından benimsenmesi, sıfır atık esaslı teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi çözümlerin girişimlere dönüşmesini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilime, üretime, teknolojiye, insan kaynağına yapılan yatırımların önünü açarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde tüm dünyada kök salan bu hareketi ileriye taşımayı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bugün ilan edilecek Trabzon İl Sıfır Atık Hedef Belgesi de bu kutlu yürüyüşe yerelden yükselen güçlü bir katkı sunacaktır. Bizler, organize sanayi bölgelerimizin yeşil dönüşümünden kalkınma ajanslarımızın destek programlarına, bölge kalkınma idarelerimizin yatırım ve proje uygulamalarından yerel kalkınma politikalarımıza kadar geniş bir alanda bu ortak akıldan istifade edeceğiz. Böylece Trabzon'a dair belirlenen hedeflerin yatırımlara, destek mekanizmalarına ve sahada karşılığı olan somut projelere dönüşmesini sağlayacağız."

"Daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise geleceğin rekabet gücünün kaynaklarını verimli kullanan, döngüsel ekonomiyi benimseyen ve çevre dostu teknolojiler geliştiren ülkelerin olacağını belirtti.

Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştüğünün altını çizen Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak ülkemizin kurumlarıyla beraber Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştaylarını organize ediyoruz. Tek bir hedefimiz var, daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz ve şehirlerimizin sorunlarını yerelde yaşayan paydaşlarımızla beraber tartışarak çözüm yollarını hep birlikte bulmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını aktaran Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un da liderliğinde COP31'e hazırlandıklarını belirtti.

Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'de 86 milyonun el ele, omuz omuza yürüdüğü bir hareket olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Hedefimiz çok net. Yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz, yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada dünyada vahim bir tablo var. Birkaç yaşındaki bebeklerin bedeninden yüzlerce kurşunun çıkartıldığı bir dünyada yaşıyoruz. 2050 yılları sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiğin olmasının öngörüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bakınız Akdeniz sahillerindeki bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi plastik atıkları." şeklinde konuştu.

Konferansta, Trabzon Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri Film Gösterimi kapsamında Trabzonspor İleri Dönüşüm Koleksiyonu Projesi'nin sunumu yapıldı.

Bakan Kacır, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a proje dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA