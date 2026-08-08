Kutuplarda Sıfır Atık Kitabı Tanıtıldı

İSTANBUL Sıfır Atık Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Eser, Arktik ve Antarktika bölgelerinde iklim değişikliği, çevre kirliliği ve sıfır atık yaklaşımını bilimsel veriler ışığında ele alan kapsamlı bir başvuru kaynağı olarak bilim dünyasına sunuldu.

Sıfır Atık Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabının lansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy'un katılımıyla dün gerçekleştirildi.

'SIFIR ATIK VE YEŞİL ÜRETİM MESELESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNCELİKLİ'

Lansmanda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabının iki önemli ulusal inisiyatifin yollarının kesiştiği bir proje olduğunu belirterek, "2017 yılı hem saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin sıfır atık inisiyatifini başlattığı ve adım adım önce ulusal, sonra küresel düzeye taşınan bu inisiyatifin gerçekten bizim bize yakışan bir değer teklifini, medeniyet değerleri teklifini dünyayla buluşturduğumuz sıfır atık inisiyatifini, yine 2017 yılında başlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türk bilim insanlarının Türkiye'nin kendi ulusal kapasitesiyle yeryüzünün en istisna coğrafyalarına, Antarktika'ya ve Arktik'e, Güney ve Kuzey Kutup coğrafyalarına bilim seferleri düzenlemesiyle Türkiye'nin bu küresel yarışta güçlü şekilde var olmasını sağlayan bir diğer projeyle yolları bu kitap vesilesiyle kesişmiş oldu." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her iki alanı da önceliklendirdiklerini vurgulayan Kacır, "Çünkü her iki konuyla ilgili de ileri düzeyde mesuliyetimiz olduğunu değerlendiriyoruz. Sıfır atık ve yeşil üretim meselesi bizim için çok öncelikli bir mesele." ifadelerini kullandı.

'KUTUPLAR GELECEKTEN DE HABER FISILDAYAN COĞRAFYALAR'

Kacır, iki hafta önce Arktik'te bilim insanlarıyla birlikte bulunma fırsatı yakaladığını belirterek, "Gerçekten orada bizzat müşahede ettim ki kutuplar yeryüzünün başka hiçbir coğrafyasında erişemeyeceğiniz bilgi hazineleri ve aynı zamanda sadece geçmişten, binlerce yıl öncesinden değil, gelecekten de haber fısıldayan coğrafyalar." dedi. Kutup araştırmalarının çoğunlukla iklim değişikliği odaklı olduğunu belirten Kacır, "Bütün bu araştırmalar iklim değişikliğinin, eğer gerekli tedbirler alınmazsa önümüzdeki on yıllar içerisinde yerkürenin farklı coğrafyalarında oluşturabileceği etkileri öngörmeye, tahminlemeye ve böylelikle aslında insanlığa tabiri caizse alarm verme imkanını oluşturmaya dönük çalışmalar." ifadelerini kullandı. Kuzey Kutbu'ndaki değişime dikkati çeken Kacır, "Kuzey Kutbu'nda deniz buzullarının toplam alanı geçmişte 17 milyon kilometre kareymiş. Şimdi ise yaklaşık 13 milyon kilometre karelik bir deniz buzulundan bahsediliyor artık. Yani kabaca söyleyecek olursak 5 Türkiye büyüklüğünde deniz buzulu halihazırda erimiş durumda. ve bunlar geri gelmiyor." dedi.

'SIFIR ATIK VAKFIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kacır, çevre yaklaşımının bütün bu çalışmalarda kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ben o anlamda Sıfır Atık Vakfı'mızı duyarlılığı için, kutuplarda çevre dostu yaklaşım için önemli bir yayın niteliğinde olan bu güzel kitabın hayata geçmesine öncülük ettikleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki peşi sıra başkaca nitelikli çalışmalarda bu ayak izini takip ediyor olsun." dedi

'ATIĞI KAYNAĞINDA AZALTMAK İSTİYORUZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile farklı alanlarda projeler yürütürken sıfır atık başlığının da çalışma alanlarından biri olmasına karar verdiklerini belirterek, "Sıfır Atık Hareketi'nin temel yaklaşımı da aslında biz atığı kaynağında azaltmak istiyoruz. Hiç atık oluşmasını istiyoruz" dedi. Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşüm bağlamında önemli işlere imza attığını ifade eden Ağırbaş, "Önümüzdeki süreçlerde de yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın liderliğinde güzel işler, güçlü işler yapacağımıza biz inanıyoruz" diye konuştu.

Ağırbaş, kutup araştırmalarına ilişkin, "Bir tarafta bilimsel keşif heyecanı, bir tarafta da doğaya karşı duyulan sorumluluğun bir birleşimi olarak bugün kitabı biz sizlerin, okuyucularımızın takdirine sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'PLASTİK ATIK KONUSUNA ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ'

Türkiye'nin sahillerindeki en büyük çevre problemlerinden birinin plastik sorunu olduğunu belirten Ağırbaş, "Biliyorsunuz bugün ülkemiz sahillerindeki ve Türkiye'deki en büyük çevre problemlerinden bir tanesi plastik sorunu. Ne yazık ki Akdeniz sahillerinin karabiberiyle başladı. Vatandaşlarımız plastik atıklardan dolayı denizlere giremez duruma geldiler" dedi.

Ağırbaş, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da plastik atık çalıştayı düzenleneceğini belirterek, "14 bakanlığımız, üniversitelerimizle beraber Türkiye'deki atık ve plastik atık konusuna çözüm arayacağız. Atık ithalatı konusunu tartışacağız ve o çalıştayda milleti rahatlatan kararlar alınacağını ve uygulanacağını ben buradan ifade etmek istiyorum.

'KUTUPLARDAKİ CANLILAR KONUŞAMIYOR AMA HİKAYELERİ EVRENSEL'

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (TÜBİTAK KARE) Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Kutuplarda Sıfır Atık" kitabının, kutuplardaki çevresel değişimlerin yalnızca bu bölgelerle sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Kitabımızda yer alan şu cümle çalışmamızın çıkış noktasını güçlü bir şekilde özetlemektedir: Kutuplardaki canlılar konuşamıyor ama hikayeleri evrensel." dedi. Özsoy, "Bu ifade kutuplarda meydana gelen hiçbir değişimin yalnızca kutuplarla sınırlı olmadığını hatırlatmaktadır. Buzullardaki erime, deniz seviyelerindeki yükselme, okyanus ve atmosfer dolaşımındaki değişiklikler, mikroplastikler ve diğer insan kaynaklı kirleticiler dünyanın bütün coğrafyalarını, ekonomilerini ve toplumlarını yakından ilgilendirmektedir. Kutuplar coğrafi olarak bizlerden uzak görünse de etkileri bakımından hiçbirimize uzak değildir" ifadelerini kullandı. Kutuplar yalnızca bilim insanlarının araştırma yaptığı uzak coğrafyalar değil, insanlığın ortak sorumluluk alanıdır diyen Özsoy, "Kutuplarda Sıfır Atık kitabının fikri tam olarak bu sorumluluk anlayışından doğmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

"SIFIR ATIK YALNIZCA ORTAYA ÇIKAN BİR ATIĞIN TOPLANMASI DEĞİLDİR"

Özsoy, kutuplarda yürütülen bilimsel çalışmaların çevresel etkisinin en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çalışmalar ilerledikçe bu sorunun yalnızca teknik atık yönetimi uygulamalarıyla cevaplanamadığını da görmüş bulunmaktayız. Çünkü sıfır atık yalnızca ortaya çıkan bir atığın toplanması, ayrıştırılması veya bertaraf edilmesi olarak değerlendirilmemelidir" ifadelerini kullandı. Kaynakların nasıl kullanıldığı, bilimsel faaliyetlerin nasıl planlandığı, hangi malzemelerin tercih edildiği, lojistik süreçlerin nasıl yönetildiği, enerji ve suyun ne ölçüde verimli kullanıldığı da bu yaklaşımın vazgeçilmez, ayrılmaz parçalarıdır. Bu doğrultuda temel hedef, atığın henüz oluşmadan azaltılması, kaynağın verimli kullanılması ve doğaya bırakılan izin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi olarak belirlenmiştir." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı