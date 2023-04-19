Bakan Ersoy: Side, turizmde yeni marka olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Turkaegean' ve 'Antalya Riviera' turizm markalarının çok başarılı olduğunu anlatarak, önümüzdeki dönemden itibaren Türkiye'nin turizm markalarına yepyeni logosu ile Side'yi dahil edeceklerini söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Turkaegean' ve ' Antalya Riviera' turizm markalarının çok başarılı olduğunu anlatarak, önümüzdeki dönemden itibaren Türkiye'nin turizm markalarına yepyeni logosu ile Side'yi dahil edeceklerini söyledi. Bakan Ersoy, "Proje gerçekleştiğinde bölge, ruhuna yakışır bir destinasyon haline gelecek ve gün batımını izlemek üzere buraya gelen ziyaretçiler çok daha etkileyici bir atmosferle karşılaşacak" dedi.

Side Kültürel Miras Projesi'nin basın lansmanı, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti'nde yapıldı. Lansmana; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ile İbrahim Aydın ve diğer yetkililer katıldı. Yeni hazırlanan Side markasının tanıtımının ardından Side Kazıları Başkanı Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, kazı ekibi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Lansmanın ardından Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy, beraberlerindeki heyetle birlikte kazı alanını gezdi. Burada yapılan çalışmalarla ilgili Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı tarafından bilgi verildi.