Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, lise yakınında 11 öğrencinin yaralandığı olayın ardından Manisa'ya geldi. Yaralıların son durumunu paylaşan Bakan Çiftçi, 1 çocuğun taburcu olduğunu belirtti.

AV TÜFEĞİYLE YAYA OLARAK GELDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin 3 müfettiş görevlendirirken, ayrıca okulda eğitime 1 gün ara verildi.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, "Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır” dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ İLE TEKİN MANİSA’DA

Olayın ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'ya geldi. Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkilerden olaya ilişkin bilgi alan Bakan Tekin ile Bakan Çiftçi'yi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve protokol karşıladı.

"OKUL 1. DERECEDE RİSKLİ KATEGORİDE"

Kameralar karşısında açıklamalarda bulunan Çiftçi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 çocuğun tedavisi devam ettiğini, 1 çocuğun taburcu olduğunu belirtti. Saldırının olduğu okul 1'inci derece riskli kategoride bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Okul güvenliğini polisiye tedbirlerden ibaret görmüyoruz. Ailelere düşen görevler var. Veliler çocukların okula gidip gitmediğini, nereye gittiğini, okuldan geldiklerinde hangi internet sitelerine girdiklerini takip etmek zorundalar" dedi.

"SİLAH ANNEANNENİN ÜZERİNE KAYITLI"

Saldırıda kullanılan silaha ilişkin de bilgi veren Çiftçi, "Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinden çocuk alıyor ve eylemi gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.