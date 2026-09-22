Haberler

Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de tarlada arama yapan bir kişi, toprağın altında 244 torba dolusu altın ve gümüş eser buldu. MS 7. yüzyıla ait hazinede yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş bulundu.

  • İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 2009 yılında bir tarım arazisinde yapılan metal detektörü aramasında 244 torba tarihi eser bulundu.
  • Hazine Değerleme Komitesi, bulunan hazinenin toplam değerini 3,285 milyon sterlin olarak belirledi; hazine Terry Herbert ile arazi sahibi Fred Johnson arasında eşit paylaşıldı ve her biri yaklaşık 1,64 milyon sterlin aldı.
  • Staffordshire Definesi yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş içeriyor; müze envanterine giren eser sayısı 3.900'ü aşıyor ve eserler MS 7. yüzyıla tarihlendi.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 2009 yılında bir tarım arazisinde yapılan metal detektörü araması, tarihin en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü.

TOPRAĞIN ALTINDAN 244 TORBA ÇIKTI

Temmuz 2009'da amatör olarak metal detektörüyle arama yapan Terry Herbert, toprağın altından art arda altın ve gümüş parçaları çıkarmaya başladı. Herbert, durumu yetkililere bildirirken bölgede yapılan çalışmalar sonucunda yalnızca birkaç gün içerisinde 244 torba tarihi eser çıkarıldı.

Eserlerin incelenmesinin ardından Hazine Değerleme Komitesi, British Museum'daki değerlendirmede hazinenin toplam değerini 3,285 milyon sterlin olarak belirledi. Yasal prosedür kapsamında bulunan hazine, Terry Herbert ile arazinin sahibi Fred Johnson arasında eşit olarak paylaştırıldı. İki isim de yaklaşık 1,64 milyon sterlin elde etti.

5 KİLO ALTIN, 1,3 KİLO GÜMÜŞ

Staffordshire Definesi, yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş içeriyor. Müze envanterine giren eserlerin sayısı ise 3.900'ü aşıyor. Parçaların büyük bölümünü kılıç kabzası ve kılıç aksamları oluştururken, define içerisinde en az bir miğfere ait parçalar ve Hristiyanlık sembolleri de bulundu. Bu özellikleriyle Staffordshire Definesi, İngiltere'deki önemli arkeolojik buluntular arasında yer aldı.

KRALİYET AİLESİNE AİT OLABİLİR

Bilimsel incelemelerde eserlerin MS 7. yüzyıla tarihlendiği belirlendi. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan analizlerde, Anglo-Sakson ustalarının altının yüzeyindeki gümüş ve bakırı temizlemek için gelişmiş yüzey işleme tekniklerinden yararlandığı tespit edildi. Uzmanlar, eserlerdeki yüksek işçilik kalitesinin dönemin kraliyet mülkiyetine veya üst düzey elitlere ait olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com
Hastalardan IBAN'a para istediği öne sürüldü! Karasu'da dahiliye doktoru görevden uzaklaştırıldı

Hastalardan istediği öne sürüldü! Doktor görevden uzaklaştırıldı
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 yıldır cenazesi bulunamadı! Mekiye Akyel'in öldürüldüğü iddiasıyla 5 kişi 'töre' saikiyle yargılanacak

İddianamedeki o söz kan dondurdu! Cenazesi hâlâ bulunamadı
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

"Bize yalan söylediler" diyerek Salah isyanı çıkardılar
Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti

İnan Güney tarafını seçti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Kızının gözü önünde öldürülmüştü: Başak Gürkan davasında tanıklar dehşeti anlattı

Kızının gözü önünde can vermişti: Komşuları dehşet anlarını anlattı