İtalya'da muhalif kadın siyasetçiler Tajani'nin sözlerine mini etekle yanıt verdi

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin "evlenilecek kadın uzun etekli olmalı" minvalindeki sözleri büyük bir tartışma başlatmış durumda. Muhalif siyasetçiler bu çıkışa tepki olarak sosyal medyalarında etekli fotoğraflar paylaşıyor.Tajani, 18 Eylül Cuma günü bir etkinlikte konuşurken "gösterişli" kadınların güvenilmez ve sadakatsiz olabileceğini, bu yüzden "daha uzun etekli" ve "daha az gösterişli" kadınlarla evlenmenin daha iyi olduğunu söyledi.Sözlerinin devamında, "büyüleyici" güzellikte bir kadının, sık sık sevgili değiştirmiş olabileceğini veya sevgililerini aldatmış olabileceğini söyleyen Tajani, "daha az gösterişli bir kadının daha güvenilir olabileceğini, daha iyi bir anne olabileceğini" iddia etti.Bu ifadelerini siyasi görüşe bağlayan Tajani, seçmenlere, "daha uzun etekli, ciddi bir kadını" ya da "playboy" olmayan bir erkeği seçmesi çağrısı yaptı ve merkez sağ siyasetin bu bağlamda güvenilir olduğunu savundu.Antonio Tajani sosyal medyada yayılan konuşması sonrası özür dilese de tepkiler sürüyor.Kadına karşı şiddetle mücadele derneği Telefono Rosa, bir kadının görünüşü, giyinişi ve davranışları ile ilgili "dayatmalarda bulunma anlayışının varlığını sürdürmesi kabul edilemez" diyerek Tajani'nin sözlerine tepki gösterdi.Muhalefetteki Yeşiller ve Sol İttifakı sözcüsü Fiorella Zabatta da "Tajani onlarca değil binlerce yıl geride kalmış" dedi. Zabatta hükümete, "Hayatta olan kadınların etek boylarını ölçmeden önce, öldürülen kadınların sayısını tutsunlar" çağrısı yaptı.'Mağara adamlarından bıktım'Muhalefetteki bazı politikacılar da tepki olarak mini etekli fotoğraflarını paylaşmaya başladı.Eski Torino Belediye Başkanı, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi milletvekili Chiara Appendino, mini etekli bir fotoğrafını sosyal medyada "Tajani, ben 'güvenilir' bir kadın değil miyim? Ben 'iyi bir anne' değil miyim?" mesajıyla paylaştı. Appendino, "2026 yılında bir bakanın daha uzun etekli ve daha az gösterişli bir kadınla evlenmemizi söylemesine izin veremeyiz" dedi.

Muhalefetteki merkez-sol Demokratik Parti'den Treviglio Belediye Meclis Üyesi Matilde Tura da mini etekli bir fotoğrafını, "Kızım olsa ona eteğinin boyuna bakarak kendisini yargılayan birini seçmemesini söylerdim" notuyla paylaştı.Ağırlıkla kadınların yaptığı bu paylaşımlara Floransa Belediye Meclisi Üyesi Andrea Ciulli de yapay zeka ile etek eklediği fotoğrafıyla destek verdi.Eski Başbakan ve Yaşayan İtalya Partisi lideri Matteo Renzi de Dışişleri Bakanı Tajani'yi etekli gösteren görseller paylaştı, "Tajani bir sosyal medya şakasına dönüştü" diye yazdı.Yeni kurulan aşırı sağcı Ulusal Gelecek Partisi lideri Roberto Vannacci'nin yorumu ise tartışmayı daha da alevlendirdi. Vannacci 22 Eylül'de katıldığı bir televizyon programında, Dışişleri Bakanı'nın tepki çeken sözlerini yorumlarken, "Hafif bir soruya hafif şekilde cevap vereceğim: Uzun etekli bir kadın ile kısa etekli bir kadın arasında, eteksiz bir kadını tercih ederim" dedi.Demokratik Parti'den milletvekili Alessia Morani bu sözler üzerine hem Tajani hem de Vannacci'ye "Bu mağara adamlarından gerçekten bıktım usandım. Artık yeter!" diye tepki gösterdi.Bakan özür dilediBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Tajani'ye muhalefetin yanı sıra iktidardaki koalisyonun ortaklarından da tepkiler geliyor. Hükümet ortağı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Susanna Ceccardi, Pazar günü partisinin mitinginde konuşurken "Bugün etek giydim. Bazı Müslümanların hoşuna gitmeyebilir, belki Tajani'nin de hoşuna gitmez" dedi.Ceccardi, Tajani'nin liderliğini yaptığı Haydi İtalya Partisi'nin kurucusu eski Başbakan Silvio Berlusconi'ye atıfla "Lig, kadınların diledikleri gibi giyinme hakkını savunuyor; sanırım Silvio Berlusconi de buna katılırdı" diye ekledi.Antonio Tajani tepkilere yol açan sözleri nedeniyle 21 Eylül'de özür diledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Tajani burada yaptığı açıklamada, "Söylediklerimden dolayı incinen olduysa özür dilerim; ancak kadınları incitmek gibi bir niyetim asla olmadı. Hayatım boyunca, ne özel ne de kamusal yaşamımda böyle bir şey yapmadım" dedi.