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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
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GENAR’ın Eylül 2026 araştırmasına göre; AK Parti yüzde 36,1, Yeni Parti yüzde 21,6, DEM Parti yüzde 9,4 ve MHP yüzde 8,0 oy aldı. İYİ Parti'nin yüzde 7,7'de kaldığı ankette CHP yüzde 6,6, Anahtar Parti ise yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşti.

  • GENAR Araştırma Şirketi'nin Eylül 2026 Türkiye Raporu'na göre AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla birinci, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı.
  • Ankette DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 8,0, İYİ Parti yüzde 7,7, CHP yüzde 6,6 oy oranına sahip.
  • GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Cumhur İttifakı'nın toplam oylarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını belirtti.

GENAR Araştırma Şirketi, "Bu Pazar seçim olsa" sorusunu yönelttiği Eylül 2026 Türkiye Raporu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın kaleme aldığı verilere göre AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

GENAR'ın eylül ayı araştırmasında partilerin oy dağılımı şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %36,1
  • Yeni Parti: %21,6
  • Dem Parti : %9,4
  • MHP: %8,0
  • İyi Parti : %7,7
  • CHP: %6,6
  • Anahtar Parti: %3,0
  • Zafer Partisi: %2,8
  • Yeniden Refah Partisi: %2,5
  • TİP: %0,9
  • Saadet Partisi: %0,5
  • Diğer: %0,9

AKTAŞ: CUMHUR İTTİFAKI SEÇİME AVANTAJLI GİRİYOR

Anket sonuçlarını değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin son altı aydır yüzde 35-36 bandındaki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü ifade etti. MHP'nin araştırmalarda yüzde 8 seviyesinde göründüğünü belirten Aktaş, sandıkta MHP'nin anketlerin yaklaşık iki puan üzerinde oy alma eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın toplam oylarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını vurgulayan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik etkisi, muhalefetin aday yapısı ve olası yeni ittifak süreçlerinin seçim tablosunda belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

her anket sonrası aynı başlık sıkılmadınız mı artık

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Haber YorumlarıAbdullah:

Muhalefeti seçime kadar Bizans entrikalarıyla kaça bölerseniz bölün, sandıkta tek adaya oy verilecek. Muhalefetin adayı 0/9 60 ile kazanacak.Macar Urban gibi hesap vereceksiniz!

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

gerçek anketlerde YRP yüzde 25 bu ankettte 0 25 bu kadar yalan olmaz

yanıt0
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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Sabırsızlıkla bekliyoruz seçimi..

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Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

hepsi neysede mhp nin oyu iki ile çarpılmış gibi

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Haber Yorumlarıtt:

CHP li beyni

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Haber YorumlarıSefa Erol:

Eeeee Daha ne olsun HIMEN kılıç bende diyor Arı kovanını dağıttı tabiki sonuç bu olur. Erdoğanın ömrü 77 yıl daha yaşasın.

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