Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Aydın'da özel bir hastane yoğun bakımdaki hastanın taburcu edildikten sonra tekerlekli sandalyede öldüğü belirlendi. Hasta yakınları yaşananlara tepki göstererek o anları kayıt altına aldı.

HASTA YAKINI İSYAN ETTİ

Söz konusu videoda dedesini teslim almak için hastaneye gelen yakını, yaşlı adamın tekerlekli sandalyede hareketsiz oturduğunu görünce tepki gösterdiği görüntülere yansıyor. Videoda konuşan hasta yakını, "Bizi bugün taburcu edinmek üzere, hastamızı almamız için aradılar. Biz buraya geldik, geldiğimizde hastamızın bilinci yerinde değildi. Çuval gibi bir tekerlekli sandalyeyi bağlamışlar. Biz hastamızın bilinci olmadığını söyledik. İleride başka bir hastanenin ambulansını çağırdık. Sağlık personeli hastaya müdahale etmek istediklerinde eks olduğunu fark ettiler. Buradaki personel apar topar dedemizi alıp odaya koydular. 10 dakika sonra biz müdahalelerde bulunduk. Kalp krizi geçirmiş olabilir deyip hastamızın eks olduğunu bize beyan ettiler. Hepsinin kamera kayıtları burada mevcuttur. Biz gerekli mercilere şikayetle bulunacağız." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede 94 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Canbolat, ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma yapıldığını belirtti.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRMA

Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bu videonun sosyal medyada "ölmüş bir vatandaş taburcu edildi" şeklinde paylaşılması üzerine açıklama yaptı.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

7 ŞUBAT'TA TABURCU EDİLDİ

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."