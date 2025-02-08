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Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda tekerlekli sandalyede hareketsiz yatan bir 94 yaşındaki vatandaşın taburcu edildiği görüldü. Sağlıkçıların müdahale ettiği yaşlı adamın tekerlekli sandalyede öldüğü belirlendi. Gündem olan video sonrası Sağlık Bakanlığı, "Ölmüş hasta taburcu edildi" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Aydın'da özel bir hastane yoğun bakımdaki hastanın taburcu edildikten sonra tekerlekli sandalyede öldüğü belirlendi. Hasta yakınları yaşananlara tepki göstererek o anları kayıt altına aldı.

HASTA YAKINI İSYAN ETTİ

Söz konusu videoda dedesini teslim almak için hastaneye gelen yakını, yaşlı adamın tekerlekli sandalyede hareketsiz oturduğunu görünce tepki gösterdiği görüntülere yansıyor. Videoda konuşan hasta yakını, "Bizi bugün taburcu edinmek üzere, hastamızı almamız için aradılar. Biz buraya geldik, geldiğimizde hastamızın bilinci yerinde değildi. Çuval gibi bir tekerlekli sandalyeyi bağlamışlar. Biz hastamızın bilinci olmadığını söyledik. İleride başka bir hastanenin ambulansını çağırdık. Sağlık personeli hastaya müdahale etmek istediklerinde eks olduğunu fark ettiler. Buradaki personel apar topar dedemizi alıp odaya koydular. 10 dakika sonra biz müdahalelerde bulunduk. Kalp krizi geçirmiş olabilir deyip hastamızın eks olduğunu bize beyan ettiler. Hepsinin kamera kayıtları burada mevcuttur. Biz gerekli mercilere şikayetle bulunacağız." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede 94 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Canbolat, ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma yapıldığını belirtti.

Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRMA

Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bu videonun sosyal medyada "ölmüş bir vatandaş taburcu edildi" şeklinde paylaşılması üzerine açıklama yaptı.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

7 ŞUBAT'TA TABURCU EDİLDİ

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
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Yorumlar (48)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu arab taib ülkesinde sıradan bir gün ve sıradan bir olay. Avrupada olsa sağlık bakanı hastaneyi anında mühürler sorumluların hepsi görevden alınır.Hatta kendi bile istifa eder.Ülkemizde bu olayın kaderi ise 1 saat sonra unutulmak.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ölülere oy kullandıran kişiler , hastaneden taburcu etmiş çok görmeyin . Bunların SİSTEMLERİ ölmüş hala ülke yönetiyorlar .

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Haber Yorumlarıtelepati:

sağlık bakanlığı UYUMAAAAAAA!!!!!!!!!!!

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Haber YorumlarıBahattin Güneş:

İyi ki sağlık bakanlığa güvenmemişim. Corona aşısı yapmadım zorunlu getirenleri çoğu kişinin ölümüne sebep oldular. Çocuklarıma hiçbir aşı yaptırmadım. Son 5 yıl içinde kim sağlık Bakanlığı'nın kararlarından uzak durursa emin olun daha sağlıklı olur. Hergün yeni skandalar çıkıyor.

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

günümüz türkiyesinde şaşırdıkmı

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Haber YorumlarıSahi:

Ecel nerde gelecek belli olmaz

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Hastaneye girebilmis ben Suriyeli olmadığım için GSS borcum var diye giremiyorum bile

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

özel hastaneler hastaları müşteri olarak görüyor ne kadar soyabilirse artık. hatta 2017 yılında denizli deki od.k hast. yoğun bakımında nöbet değişimi yapan hemşireler hastalara sen daha ölmedin mi ? yada Allah diye ağlayan kadına senin allahın nerde gibi sözlere söylediğine şahit oldum .

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Didim de 13 yıldır yazlıkçıyız ve sorunlu bir sağlık sistemi ve personeli ile dolu , Didim devlet hastanesi acil çalışıyor ama poliklinik tarafı facia kaç kere şikayet ettik şikayet dilekçesi verdik hastane yönetimi burası sürgün bölgesi ve Söke devlette Aydın devlette ne kadar şikayet edilen varsa geçici hasta mantığı ile bize gönderiyor beyanında bulundular şok olduk , sağlık müdürlüğü dediğin birim siz şikayeti yapın biz gerekli yerlere bildirimde bulanacağız tavrında zaten . Kümse birşey yapmıyor kısacası .

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

ben hastalanmazdım zorunlu yaptırdılar 2 adet 3 yıldır 150 kere hastaneye gittim , anjıo bile oldum .

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