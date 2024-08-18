Aydemir Akbaş'ın cenaze töreni düzenlenecek
Oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze töreni Galatasaray Lisesi ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde düzenlenecek ve ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Rize İkizdere'deki doğa katliamı protesto edilecek. Yaşam hakkı savunucuları Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda açıklama yapacak. Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçları oynanacak. Orman yangınları İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'te devam ediyor.
11.00 - 13.00 - Oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesi ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde düzenlenecek törenlerin ardından Feriköy Mezarlığı'na toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
17.00 - Rize İkizdere'deki "doğa katliamı" İstanbul Kadıköy'de protesto edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
19.30 - Yaşam hakkı savunucuları, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
19.15 - 21.45 - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasına, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş- Antalyaspor ve Gaziantep FK- Samsunspor maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL - GAZİANTEP)
- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'teki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...