ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İsrail'deki Su Zirvesi'nde Konuştu: 'Fikri Kuraklık ve Duyarsızlık Küresel Kuraklıktan Çok Daha Tehlikelidir'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirilen Su Zirvesi'nde; "Su, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlık için bir yaşam kaynağı. Su, tüm insanlık için bir haktır. Su konusundaki teknolojileri kullanmadığımız fikri kuraklık ve duyarsızlık ise küresel kuraklıktan çok daha tehlikelidir. Suyu öyle bir koruyalım ki, yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun" dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023" zirvesine konuşmacı olarak katıldı. İsrail'in su teknolojilerini uluslararası su endüstrisi liderleriyle buluşturarak ticari iş birliklerini artırmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlediği zirvenin, Dünya Bankası Su ve İklim Danışmanı Hila Cohen Mizrav moderatörlüğünde gerçekleşen "Kuraklığa Direnç- Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar" başlıklı "Dünya Bankası Paralel Yuvarlak Masalar" oturumunda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi:

"FİKRİ KURAKLIK VE DUYARSIZLIK KÜRESEL KURAKLIKTAN ÇOK DAHA TEHLİKELİDİR"

"Su, tüm insanlık için bir haktır. Su konusundaki teknolojileri kullanmadığımız, fikri kuraklık ve duyarsızlık ise küresel kuraklıktan çok daha tehlikelidir. Suyu öyle bir koruyalım ki, yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Hareketi', kamu, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin büyük desteğiyle çok güçlü bir şekilde yürütüldü. 2017'de Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi', bu süreçte uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği bir çevre hareketine dönüştü.

"SUYUMUZU KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN RESSAMIN ÇİZECEĞİ MANZARAYI KAYBEDECEĞİZ"

Suyun olmadığı yerde hayat ve hayatın getirdiği hiçbir yenilik ve gelişmeden söz edilemez. Kuraklık tüm dünyayı sarınca, bırakın kalkınmayı, büyümeyi, nefes alamayacağımızı, yaşayamayacağımızı anlamak ve anlatmak zorundayız. Suyumuzu kaybettiğimiz zaman, doğamızı kaybedeceğiz. Doğamızı kaybettiğimiz zaman, sadece yaşamsal ihtiyaçlarımızı değil ressamın çizeceği manzarayı, şairin, bestecinin ele alacağı konuyu, yani sanatımızı da kaybedeceğiz. Yokluğu insanlığın sonu olacak suyu, her alanda doğru kullanmak için en ileri teknolojilere ortak akılla erişmeliyiz. İnsanlığın hizmetine sunulan teknolojiye direnmemeliyiz. İnsanlık olarak dünya barışını su üzerinden gerçekleştirmemiz gerekiyor.

"KURAKLIK, TAHRİP KAPASİTESİ EN GÜÇLÜ AFET TÜRÜ"

Dünya; buzulların erimesi, kuraklık, kasırga, hortum, sel, çığ, heyelan, yangın gibi doğal afetlerin yıkıcı etkileriyle karşı karşıya. Bunlar içinde kuraklık, tahrip kapasitesi bakımından en güçlü afet türü. Küresel kuraklık, herhangi bir afette yaşanacak can kayıplarını binlerce katına çıkarabilecek güce sahip bulunuyor. Kuraklıktan etkilenen yerlerin başında ise kentler geliyor. Dünyadaki kentleşme oranı yüzde 56, Türkiye'de yüzde 93, 6 milyon insanın yaşadığı Başkent Ankara'da ise bu oran yüzde 88'dir. Dört mevsimi bir arada yaşadığımız, üç tarafı denizlerle çevrili coğrafyamızda, tanımlanmış her çeşit afet türünü aynı anda ve aynı sıklıkla yaşayıp, bu durumdan dolayı afetlerin yıkıcı etkisinin ağır bedelini ödeyerek farkındalığı gelişen bir toplum olduk. Afetleri önlemeye yönelik, teknolojileri ve her türlü inovasyonu kullanmaya hazır hale geldik.

"ANKARA, KURAKLIK KONUSUNDA ULUSLARARASI ZİRVELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA UYGUN BİR KENT"

Türkiye, dünyadaki yeşil dönüşüm ve kuraklığa karşı geliştirilen teknolojileri yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Odası, kuruluşunun 100'üncü yılında, 160 bini aşkın üyesiyle su ve su teknolojileri ile ilgili ticari iş birliklerine hazır. Ankara, kuraklık ve su teknolojileri konusunda uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya uygun bir kent. Orta Asya'dan Akdeniz Havzası'na kültürel etkileşim içinde olduğumuz 1,5 milyarlık nüfusun iklim değişikliği ve kuraklık üzerine yeni çözümlerin, inovasyonların tanıtılacağı ve bu konudaki yeni teknolojilerin anlatılacağı uluslararası zirvelere, toplantılara, etkinliklere ve fuarlara ev sahipliği yapmaya hazır bir kent olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

YILMAZ, ZİRVEDE B2B GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

Yılmaz, Ankara Ticaret Odası'nın 8 No'lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Kayaaslan ile birlikte sektördeki iş insanlarının tanışmalarını sağlamak ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmek üzere zirve kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeler ve istişare toplantılarına da katıldı. İçme ve kullanma suyu temini, içme sularının sağlığa zararlı maddelerden arındırılması ve afet sonrası kullanılan yüksek teknolojili ürünler geliştiren şirketlerle bir araya gelinen görüşmelerde, ATO üyelerinin yüksek teknoloji geliştiren firmalarla iş birliğini sağlamaya yönelik konular ele alındı.