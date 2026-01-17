Atlas Çağlayan'ın Ailesi Adalet İstiyor... Hala Şaziye Pamuk: Katilin 15 Yaşında, Altında Olması Kurtarmasın Onu, İşin Özü Bu

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç'nin bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi adalet istiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ziyareti sonrasında ANKA'ya konuşan Atlas'ın halası Şaziye Pamuk "Şu an önemli olan tehdit değil şu an önemli olan adaletin yerini bulması. Yani bu ne demek? Ne demek istiyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni kararlar alsın. 15 yaşındaki çocuğun ceza ehliyeti yok kararlarını kaldırsın. 15 yaşında ama eli bıçakla geziyorsa bu cani, bu katil olmak için yani her an birini öldürmek için geziyor. Bu bıçağı onun için almış bu çocuk. 15 yaşında, altında olması kurtarmasın özü bu işin özü bu" dedi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni kararlar alsın. 15 yaşındaki çocuğun ceza ehliyeti yok kararlarını kaldırsın"

"(Tehdit olayı) Dediğim gibi emniyet müdürümüz, Güngören İlçe Emniyet Müdürümüzün hepsinin bilgisi var. Siber suçlar bunun peşinde. Bizim şu an en önemli konumuz adalet. Yani biz şimdi olayın farklı yöne çekilmesinden de rahatsızız açıkçası. Bu emniyetin işi, bizi korumak da emniyetin işi. Tehdit boyutunu öne ekmeyelim. Biz adaletin peşindeyiz. Biz adalet istiyoruz. Biz gerekli bilgileri emniyetimize verdik. Emniyet de bize bu konuyla ilgili gerekli bilgileri verdi, işin peşinde olduklarını söylediler ve biz onlara güveniyoruz. Şu an önemli olan tehdit değil şu an önemli olan adaletin yerini bulması. Yani bu ne demek? Ne demek istiyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni kararlar alsın. 15 yaşındaki çocuğun ceza ehliyeti yok kararlarını kaldırsın. 15 yaşında ama eli bıçakla geziyorsa bu cani, bu katil olmak için yani her an birini öldürmek için geziyor. Bu bıçağı onun için almış bu çocuk. 15 yaşında, altında olması kurtarmasın özü bu, işin özü bu.

"Bu cani yargılanırken en üst cezayı alsın, müebbet alsın ve asla çıkamasın ve gün yüzü görmesin"

Yetişkin olarak yargılansın. ve bunun için de yeterli kanunlar çıksın eksik kanunlarımız tamamlansın. Bunu kim yapması gerekiyorsa yapsın. Büyük Millet Meclisi mi? Cumhurbaşkanımız mı? Adalet Bakanlığı mı? Kim bunu yönetiyorsa, Barolar Birliği mi? Bilmiyorum. Hiçbir zaman bugüne kadar böyle bir şey başımıza gelmedi bizim. Biz sadece hayatın içinde hayatta kalmaya çalışan, kendi ekmeğini namuslarıyla kazanan insanlarız. Biz ilk defa böyle bir şeyin içine düştük, düşürüldük. O yüzden bunu kim yapıyorsa Adalet Bakanlığı mı? Lütfen hızlı hareket etsin. Bu cani yargılanırken en üst cezayı alsın ama olabilecek en üst değil bakın burada virgül koyuyorum. Olması gerekenin (en) üstünü gerçekten alması gerekeni, müebbet alsın ve asla çıkamasın ve gün yüzü görmesin. Bu bizi evet rahatlatmaz, bir nebze işte annenin yüreğine belki su döker bilmiyoruz. Ama en azından insanlar korksun, bir daha ben ceza alırım 10 yıl 5 yıl yatarım, çıkarım. kafasından çıksınlar"

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer aileyi ziyaret etti"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Özdağ'ı güçlükle ayakta duran anne Gülhan Ünlü, hala Şaziye Pamuk ve dedesi karşıladı. Atlas'ın dedesi "18 yaş altını normal vatandaş, vatandaş olarak cezalandırılmasını yasaların düzenlenmesini bizim için sizlerin yapabileceğimiz ne varsa bir imzadır, destektir, koşmaktır ne varsa yapalım" dedi.

Hala Şaziye Pamuk ise "İmzamı toplayalım, meclise mi yürüyelim biz ne yapalım? Bu kararların çıkması için. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefet partisisiniz. İki muhalefet partisinin de sözcüleri burada. Meclis'te sizi temsil eden vekiller de mutlaka var. Biz bilmiyoruz ne yapacağımızı. Yürümek mi etkili olur? Aramak mı etkili olur? Biz ne yapalım? Bu kanunların, yetersizliklerinin geçmesi için, bitmesi için gerekli kanunların çıkması için biz ne yapalım? Biz sizden yol istiyoruz. Biz bir yol gösterin, bir yol haritası sunun" dedi.

Özdağ: Katilin verdiği ifade... Yani bunlar nerede yetiştiler, hangi ülkede büyüdüler?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmiyoruz Zafer Partisi olarak. Ancak Türk halkının iradesinin, sesinin arzusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Millet Meclisinden de yasalara yansıması için seçimden seçime oy kullanmanın yetmediği de açık. Bu anlamda haklısınız. Son dönemde ardı ardına işlenen bu alçakça vahşice cinayetler karşısında artık 18 yaş altının çocuk olduğunu söyleyerek ona göre bir hukuki düzenleme yapmanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Onun için evet imza da toplamalısınız. Evet gerekirse meclis başkanından randevu alıp gruplardan randevu alıp birçok anne birlikte ziyaret etmenizde ve bu konuyu meclisin gündemine bizzat sizlerin getirmesinde de büyük fayda var" dedi. Özdağ şöyle konuştu:

"Biz de Zafer Partisi olarak bu sokakların güvenliği için ve devletin tekrar hakim olması için bir mücadele veriyoruz. Yapmış olduğumuz yasa tasarısı var ancak bunlar gelecek seçimlerden sonra mümkün olacak fakat o ana kadar da beklememek lazım. Yapılabilecek şeyler var, bu mücadelede sizlerin öncülüğü yapmanız belki en doğrusu ve içiniz yanıyor biliyorum. Kabul etmek, tahammül etmek, Allah yardımcınız olsun demenin dışında söyleyecek bir şey yok fakat şimdi ortaya çıkan ifadeyi buraya geldiğimizde duyduk. Katilin verdiği ifade... Yani bunlar nerede yetiştiler hangi ülkede büyüdüler? Bu hale geldiler, böyle katilleştiler, soğukkanlı canavarlaştılar? Dün de Ankara'da Hakan'ın davası vardı biliyorsunuz. Orda da onun yakınlarının atmış oldukları tezahüratlar insanın kanı donuyor. Yani insanın kanı donuyor. Bu hukuki düzenlemenin yetersiz olduğu, insanları suçtan uzaklaştırmadığı, infaz sistemlerinin sürekli aflarla serbest bırakmaları, etkisiz hale geldiği nasıl olsa çıkarım diye yaklaştıkları hepsi ortada bunun değişmesi gerekiyor"

"Minguzzi'nin yaşadığını Atlas'ımıza yaşatmayalım"

Ziyaret sırasında hala Şaziye Pamuk'un "Minguzi davasında gördük, etkili oldu bence ama yeterli olmadı maalesef gördük hepimiz. Şimdi Atlas da aynı şeyi yaşamayalım. Yaşamayalım Atlas'ımızda" sözleri üzerine Özdağ "Atlas'a Allah rahmet eylesin. Annesinin bundan sonra hep o acıyı taşıyacak. Yıllarca ölene kadar aklından bir gün çıkmayacak kadıncağızın. Hiç olmazsa adalet duygusu oluşmalı. Yasalar milletin vicdanını da temsil etmek zorunda bir annenin adalet duygusuyla ne kadar olursa artık onu da temsil etmek zorunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi partiye de mensup olursa olsun vekiller de önce anne ve baba. Kendi çocuklarının başına böyle bir şeyin geldiğini felaketin geldiğini düşünerek hareket etmeliler ve yasalar da ona göre çıkmalı. Bunlar çocuk cinayeti değil artık"

Atlas'ın yakını ise Özdağ'a "Yetişkin olarak yargılansın istiyoruz. Ömür boyu hapiste kalsın istiyoruz. Bunu bize yapanlar dışarıda nefes alıp gezemesin istiyoruz" dedi. Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Tayga Ak'ı aileden vekalet almasını ve davaya ilgilenmesini istedi.

Vali Gül'den ziyaret... Savcılıktan soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül de, Çağlayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyarete İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da eşlik etti. Aileye yönelik tehdit iddialarıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında "14.01.2026 günü İstanbul / Güngören ilçesinde öldürülen 2009 doğumlu A.Ç'nin aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir." denildi.

Bir açıklama da olayın ardından ambulansın bölgeye geç gittiği iddiaları üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapıldı. Açıklamada, "Hepimizi derinden sarsan 14.01.2026 tarihinde Güngören ilçemizde meydana gelen adli nitelikli yaralanma vakasına ilişkin kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20: 20'de ulaşmış, vakaya 20: 21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20: 33'te olay yerine ulaşmıştır. Ayrıca adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20: 35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika gerekli ilk tıbbi müdahale yapılmış olup hasta 20: 42'de olay yerinden çıkış yapılarak 20: 49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir." denildi.

Ne olmuştu?

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki E.Ç. üzerinde bulunan bıçakla 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.