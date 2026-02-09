Haberler

Bakanlıktan, polis memurunun hayatını kaybettiği kavgaya inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçen hafta Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in yaşamını yitirdiği TÜVTürk araç muayene istasyonundaki kavgaya ilişkin 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirildiğini açıkladı.

2 BAŞMÜFETTİŞ VE 3 DENETÇİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat 2026 tarihinde yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir" denildi.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yargıya intikal eden olayla ilgili adli sürecin, Adalet Bakanlığı ve devletin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, "Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

