Yayla evlerini kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda yayla evlerine giren boz ayı dron kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda yiyecek aradığı düşünülen boz ayı, gece saatlerinde bazı evlerin kapı ve camlarına zarar verdi. Yayladaki birçok eve giren ayı, içeride yiyecek bulmaya çalıştı. Sabah saatlerinde evlerinde hasar olduğunu fark eden yayla sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bölgede tedirginliğe neden olan ayı, daha sonra ormanlık alanda yorgun halde dinlenirken dron kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayının uzun süre hareketsiz şekilde uzandığı görüldü. - RİZE

