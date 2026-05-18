Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Beşiktaş’tan ayrılan Sergen Yalçın’ın yaklaşık 250 milyon TL’lik alacağını bıraktığı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın kulüpten tazminat talep etmediği öğrenildi.
Beşiktaş’ta görevinden ayrılan Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlı kulüpten olan yaklaşık 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçtiği ortaya çıktı.
TAZMİNAT TALEP ETMEDİ
Tecrübeli teknik adamın ayrılık sürecinde kulüpten herhangi bir tazminat istemediği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın tüm alacağını bırakma kararı Beşiktaş camiasında dikkat çekti.
“BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ”
Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu sözlerinin ardından aldığı karar geniş yankı uyandırdı.
DAHA ÖNCE DE PARA BIRAKMIŞTI
Sergen Yalçın, açıklamasında geçmiş dönemde de kulüp için fedakarlık yaptığını söyledi. Başarılı teknik adam, "2021’de giderken de 1.5 milyon dolar bıraktım" dedi.