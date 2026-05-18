Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile yapılan zirvenin ardından görevini bırakan deneyimli teknik adam, "2021’de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için ‘Tazminat kovalıyor’ diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz” dedi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Serdal Adalı ile yapılan kritik zirvenin ardından deneyimli teknik adam görevini bıraktı.

KRİTİK ZİRVE SONRASI AYRILIK

Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta geleceği tartışılan Sergen Yalçın, tesislerde Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi. Özellikle Konyaspor maçının ardından taraftar tepkilerinin artması sonrası yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.

“BİZ TAZMİNAT ALMAYIZ”

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre de Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, “2021’de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için ‘Tazminat kovalıyor’ diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz” dedi.

“BENİ YALNIZ BIRAKTILAR”

Yalçın, taraftarlardan gördüğü tepkiye de sitem etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar” ifadelerini kullandı.

“BU ORTAMDA NASIL ÇALIŞALIM?”

Deneyimli teknik adam protestolar nedeniyle çalışmanın zor hale geldiğini söyledi. Sergen Yalçın, “Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler ‘Neden koşuyorsun’ diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?” dedi.

İKİNCİ DÖNEM KARNESİ

Sergen Yalçın ikinci Beşiktaş döneminde toplam 39 maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte:

  • 20 galibiyet
  • 10 beraberlik
  • 9 mağlubiyet aldı.

Tecrübeli teknik adam maç başına 1.79 puan ortalaması yakaladı.

İLK DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın, ilk Beşiktaş döneminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Başarılı teknik adam siyah-beyazlı kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

SERKAN REÇBER DE AYRILDI

Beşiktaş’ta futbol yapılanmasında görev yapan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör arayışının kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıerman genç :

Yorumcu iken çok kolay alıyordu lafla maçları

Haber YorumlarıAdem Dursun:

al işte Okan’a malzeme yine ??

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

kardeşim bırakın adam 1 sene daha çalışsaydı kendi transferleri kendi istediği adamları alsaydı o zaman başarı gelmediğinde çıkıp tüm camidan özür dileyip istifa ederdi zaten bir daha da asla gelemezdi

Haber YorumlarıDüşünür:

İnsaallah senol gunes hoca gelir

Haber YorumlarıDüşünen adam:

10 mağlubiyet Beşiktaşa çok.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

