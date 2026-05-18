Haberler

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Eda Tütüncüler’in oğluyla birlikte tabutu omuzladığı anlar törene damga vurdu. Aynı saldırıda şehit olan Emrah Koç’un cenazesi ise Van’a gönderildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler için tören düzenlendi. Şehidin eşi Eda Tütüncüler’in, oğlu Ege Miraç ile birlikte eşinin tabutunu omuzladığı anlar yürek burktu.

Çorlu’da hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.’nın gerçekleştirdiği silahlı ve bıçaklı saldırıda polis memuru Erkan Tütüncüler şehit olmuştu. Şehit polis için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Emniyetteki törenin ardından şehitlerin cenazeleri Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’ne götürüldü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına;

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
  • Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan
  • Tekirdağ Valisi Recep Soytürk
  • 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk
  • Milletvekilleri
  • Belediye başkanları
  • Şehit aileleri
  • Çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş kıldırdı.

EŞİNİN TABUTUNU OMUZLADI

Namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada 1 çocuk annesi Eda Tütüncüler, oğlu Ege Miraç ile birlikte şehit eşinin tabutunun yanına giderek omuz verdi. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler, daha sonra Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi.

CENAZE VAN’A GÖNDERİLDİ

Aynı saldırıda şehit olan Emrah Koç’un cenazesi ise Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan uçakla memleketi Van’a gönderildi. Şehit Koç’un burada toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı