Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler için tören düzenlendi. Şehidin eşi Eda Tütüncüler’in, oğlu Ege Miraç ile birlikte eşinin tabutunu omuzladığı anlar yürek burktu.

Çorlu’da hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.’nın gerçekleştirdiği silahlı ve bıçaklı saldırıda polis memuru Erkan Tütüncüler şehit olmuştu. Şehit polis için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Emniyetteki törenin ardından şehitlerin cenazeleri Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’ne götürüldü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına;

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk

5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk

Milletvekilleri

Belediye başkanları

Şehit aileleri

Çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş kıldırdı.

EŞİNİN TABUTUNU OMUZLADI

Namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada 1 çocuk annesi Eda Tütüncüler, oğlu Ege Miraç ile birlikte şehit eşinin tabutunun yanına giderek omuz verdi. Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler, daha sonra Çorlu Şehitliği’nde toprağa verildi.

CENAZE VAN’A GÖNDERİLDİ

Aynı saldırıda şehit olan Emrah Koç’un cenazesi ise Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan uçakla memleketi Van’a gönderildi. Şehit Koç’un burada toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı