Haberler

Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jose Mourinho, Benfica’dan ayrılarak yeniden Real Madrid’in başına geçiyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’ya göre Portekizli teknik adam İspanyol deviyle 2 yıllık anlaşma sağladı.

Jose Mourinho yeniden Real Madrid’in başına geçiyor. Portekizli teknik adam Benfica’dan ayrılırken İspanyol deviyle anlaşma sağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fabrizio Romano’nun haberine göre Jose Mourinho, Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ve resmi imzaların beklendiği belirtildi.

BENFICA DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe sonrası Benfica’nın başına geçen Mourinho’nun Portekiz ekibindeki macerası kısa sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı yeni sezonda yeniden İspanya’da görev yapacak.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam o dönemde La Liga şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine geçmişti.

REAL MADRID’DE YENİ DÖNEM

Son dönemde taraftar tepkileri ve yaşanan krizlerle gündeme gelen Real Madrid’de Mourinho dönemi resmen başlıyor. Portekizli teknik adamın dönüşü futbol dünyasında büyük ses getirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Büyük tepki çekmişti! Bu görüntüdeki isim, ünlü şarkıcının kızı çıktı