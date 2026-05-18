Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Jose Mourinho yeniden Real Madrid’in başına geçiyor. Portekizli teknik adam Benfica’dan ayrılırken İspanyol deviyle anlaşma sağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fabrizio Romano’nun haberine göre Jose Mourinho, Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ve resmi imzaların beklendiği belirtildi.

BENFICA DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe sonrası Benfica’nın başına geçen Mourinho’nun Portekiz ekibindeki macerası kısa sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı yeni sezonda yeniden İspanya’da görev yapacak.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam o dönemde La Liga şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine geçmişti.

REAL MADRID’DE YENİ DÖNEM

Son dönemde taraftar tepkileri ve yaşanan krizlerle gündeme gelen Real Madrid’de Mourinho dönemi resmen başlıyor. Portekizli teknik adamın dönüşü futbol dünyasında büyük ses getirdi.