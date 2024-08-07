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Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen otomobil-motosiklet çarpışmasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü S.B. (14), hayatını kaybetti. S.B.'nin ailesi cenazenin başında gözyaşı dökerken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. (18) hastaneye götürüldü.

Kaza, Kepez ilçesinde Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 07 ZD 901 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı 07 SDL 05 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü. S.B.'nin ölüm haberiyle olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. S.B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Antalya Kepez Güncel Haberler

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