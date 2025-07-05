Antalya Belediye Başkanı ve Ailesine Rüşvet Soruşturması

ESKİ GELİNİ DE GÖZALTINDA, OĞLU ARANIYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/60355 numaralı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 3 şüpheliye ilişkin 2 ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Sabah saatlerinde Konyaaltı'ndaki evinden gözaltına alınan Başkan Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirilirken, Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Başkan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu, 20 Mayıs 2022'de o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahitliğini yaptığı nikahla evlenmiş, bir süre sonra boşanmıştı.