Antalya ve Adana’da orman yangını alarmı! Evler tahliye edildi, alevler 70 hektarı kül etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit ederken, Adana’nın Karaisalı ilçesinden de yangın haberi geldi. Aksu’da alevlerin yaklaşması üzerine çok sayıda ev tahliye edilirken, Karaisalı’daki yangının yaklaşık 70 hektarlık alana yayıldığı bildirildi. Her iki bölgede de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AKSU’DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangının Karaöz’e giriş güzergahındaki yolu da sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE MÜCADELEYE KATILDI

Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazıları ise yangının evlerine ulaşmasını önlemek amacıyla bina çevrelerinde tedbir aldı.

Yangının evinin yakınına kadar geldiğini belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı” dedi.

1 EV TAMAMEN YANDI

Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, yangının başlamasının ardından çok sayıda evin tahliye edildiğini söyledi.

Karakış, şu ana kadar bir evin tamamen yandığını belirterek, can kaybı yaşanmadığını ve ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Orman Bölge Müdürlüğü de yangının enerjisiyle çevreye yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

KARAİSALI’DA YANGIN 70 HEKTARA ULAŞTI

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi kırsalında da saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve su tankerleriyle müdahale edildi. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, yangının yaklaşık 70 hektarlık alana ulaştığını ve yerleşim yerlerinin güvende olduğunu açıkladı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karaisalı’daki yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, ilk ihbarlarda enerji nakil hattının kopmasının yangına neden olmuş olabileceği belirtildi. Jandarma ve ekiplerin bölgede incelemelerinin sürdüğü aktarıldı.

Her iki kentte de ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı