Leao, Osimhen'e yapmak istediği asist sayısını açıkladı, duyanlar kulaklarına inanamadı
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, yeni takımıyla ilk maçına çıktıktan sonra Galatasaray'ın resmi YouTube kanalına konuştu. Yıldız oyuncu önemli açıklamalarda bulunurken Osimhen'e 100 asist yapmayı hedeflediğini dile getirdi.
- Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao, Osimhen'e bu sezon 100 asist yapmak istediğini söyledi.
- Leao, Galatasaray'a transfer olmadan önce Leroy Sane, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ile görüştüğünü belirtti.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
''GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP''
Galatasaray'ı önceden bildiğini ifade eden Leao, ''Galatasaray'ı hep biliyordum. Büyük bir kulüp. Büyük efsaneler burada oynadı. Drogba, Hagi, Sneijder gibi isimler... Kulübün kültürünü değiştirdiler. Ayrıca bu kulüp, diğer liglerdeki büyük takımları ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımları yenmesi için kurulmuş. Bence kulüp her zaman en üst seviyedeydi. Kulüpten teklif geldiğinde, bu kulübü temsil edecek olmaktan çok mutlu oldum.'' dedi.
''100 ASİST YAPMAK İSTİYORUM''
Osimhen'e 100 gol attırmayı hedeflediğini aktaran yıldız oyuncu, ''Osimhen'e bu sezon 100 asist yapmak istiyorum. Galatasaray’a gelmeden önce Leroy Sane, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ile görüştüm. Taraftarlarla ilk buluşmamda üçlüyü doğru yapmak istiyordum. Sanırım iyi yaptım. Osimhen bana nasıl yapacağımı çok iyi öğretti.'' ifadelerini kullandı.