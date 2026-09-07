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Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak

Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak
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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Fransız sağ bek Sacha Boey ile yollarını ayırmak istediklerini bir kez daha tekrarladı. Eberl, daha önce basın mensuplarına 3 kez açıklama yaparak Boey ile yollarını ayırmak istediklerini belirtmişti.

  • Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile yolların ayrılacağını açıkça ifade etti.
  • Eberl'in bu açıklaması, diğer sportif direktör Christoph Freund'un Boey'un takımda kalabileceği yönündeki sinyalinin ardından geldi.
  • Boey'un Bayern ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Alman devi Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini koruyan Sacha Boey için kulüp cephesinden dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Daha önce Fransız sağ bekle yollarını ayırmak istediklerini defalarca dile getiren Sportif Direktör Max Eberl, oyuncunun transfer durumuna ilişkin net mesajlar vermeyi sürdürdü.

BAYERN'DE BOEY ÇELİŞKİSİ

Yaz transfer dönemi boyunca 25 yaşındaki futbolcunun satış listesinde olduğunu vurgulayan Max Eberl'e karşın, bir diğer sportif direktör Christoph Freund geçtiğimiz günlerde Boey'un takımda kalabileceğini sinyallemişti. Freund, Fransız oyuncunun verimli bir kamp dönemi geçirdiğini, son derece profesyonel davrandığını ve takımda kalması halinde kadroda değerlendirileceğini belirtmişti.

EBERL KARARLI: ''YOLLARIMIZ AYRILACAK''

Freund'un bu açıklamalarına rağmen sessizliğini bozan Max Eberl, ayrılık kapısını yeniden araladı. Dört aydan uzun süredir duruşlarının değişmediğini hatırlatan Eberl, "En başından bu yana bu konuyu çok net bir şekilde dile getirdik. Hala açık olan bazı transfer piyasaları var, Sacha Boey ile yollarımız ayrılacak. Bakalım neler olacak." ifadeleriyle transfer sinyali verdi.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Alman ekibiyle 2028 yılına kadar 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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