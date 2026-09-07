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Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti

Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
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Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Trabzonspor kariyerine fırtına gibi başladı. Salah, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 11 başladığı ilk 3 lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

  • Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 4 lig maçında 4 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Salah, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor'da ilk 11 başladığı ilk 3 lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
  • Salah, 4 golle Süper Lig gol krallığı yarışında 5 gollü Victor Osimhen'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Yaz transfer döneminde Trabzonspor’a katılarak büyük bir yankı uyandıran Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, Süper Lig kariyerine muazzam bir başlangıç yaptı. Bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçlardan itibaren kalitesini konuşturan tecrübeli hücum oyuncusu, sergilediği performansla kulüp tarihine adını yazdırdı.

4 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Trabzonspor formasıyla lige damga vuran Salah, görev aldığı ilk 4 karşılaşmanın 3'ünde ağları havalandırmayı başardı. Toplamda 4 gol ve 1 asistle oynayan Mısırlı yıldız, takımının hücum hattındaki en önemli kozu haline geldi.

2000'Lİ YILLARDAN BU YANA KIRILAN İLK REKOR

Opta verilerine göre; Salah, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 11 başladığı ilk 3 lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu unvanını elde etti. Gelişiyle ligdeki dengeleri değiştiren Salah, Süper Lig gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu. Mısırlı yıldız, 5 golü bulunan Victor Osimhen’in hemen ardından 4 golle krallık listesinin ikinci sırasında yer alıyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
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