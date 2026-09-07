Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe’de kadro planlaması ve yabancı kuralı sınırlamaları kapsamında devam eden yapılanma sürecinde yeni bir ayrılık daha netleşti. Sarı-lacivertli ekipte gözden çıkarılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, takıma veda ediyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN RUSYA'YA GİTTİ

2023-2024 sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple vedalaşarak transfer görüşmelerini ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere Rusya'ya hareket etti. Deneyimli stoperin Rus ekibi Rodina Moskova'ya imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

İtalyan ekibi Udinese'den 8.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Becao, geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti. Fenerbahçe formasıyla toplam 38 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.