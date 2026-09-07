Haberler

Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman siyaset bilimci Werner Josef Patzelt, RRN'ye verdiği özel röportajda Alman hükümetini eleştirdi. Patzelt, göç ve enerji politikalarının ülkeye zarar verdiğini söyledi. Siyasi itibar korkusuyla hükümetin doğru kararlar alamadığını belirtti. Patzelt, ülkenin göç ve enerji krizi yaşadığını söyledi.

  • Alman siyaset bilimci Werner Josef Patzelt, Almanya hükümetinin göç politikasını güvenlikten yoksun olarak eleştirdi ve kontrolsüz göç uyarılarının 'aşırı sağcı' olarak damgalandığını hatırlattı.
  • Patzelt, Almanya'da hükümetin ve CDU'nun AfD'nin pozisyonuna yaklaşmamak adına siyasi itibar kaybı korkusuyla göç politikasında gerekli adımları atmadığını belirtti.
  • Patzelt, Ukrayna savaşı sonrası yaptırımlarla ucuz gaz akışının kesilmesinin Almanya'yı ekonomik krize ve sanayisizleşme sürecine soktuğunu ifade etti.

Alman siyaset bilimci Werner Josef Patzelt haber portalı RRN’ye konuştu. Parzelt, Almanya hükümetini mevcut göç politikaları üzerinden eleştirdi. Göç politikasının güvenlikten yoksun olduğunu vurgulayan Alman siyaset bilimci, yıllar önce yapılan kontrolsüz göç uyarılarının “aşırı sağcı” olarak damgalandığını hatırlattı.

"YÖNETİCİLER KORKUYOR"

Parzelt göçmenlerle ilgili teknik çözümlerin bir kimlik politikasına dönüştüğünü söyledi. Almanya’da hükümetin hatalarını kabul etmesinin siyasi itibar kaybı korkusuyla yapmadığını belirten Alman siyaset bilimci, “AfD’nin pozisyonuna yaklaşmamak adına politika değişikliği çok küçük adımlarla yapılabiliyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) de aynı siyasi korkulara sahip ve gerekli adımları atmıyor. ifadelerini kullandı.

"ENERJİ KRİZİ YAŞIYORUZ"

Parzelt, göç sorununun yanında sanayisizleşme tehlikesine de dikkat çekti. Ülkede enerji dönüşümünün olduğunu belirten Alman siyaset bilimci, bunun 1970'lerde siyasallaşan bir neslin projesi olduğunu söyledi. Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar sonrası ucuz gaz akışının kesildiğini söyleyen Parzelt, bu durumun ülkeyi acı verici bir ekonomik krize ve sanayisizleşme sürecine soktuğunu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

"Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor"
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı

Avrupa'nın dev ülkesini karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı

Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
'Zengine dokunulmuyor' algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı

"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü!